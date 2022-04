Video Gol Highlights Lipsia-Rangers 1-0: Sintesi 28-4-2022

Video Gol e Highlights Lipsia-Rangers Glasgow 1-0, Andata Semifinale Europa League: decide Angelino

Il Lipsia batte i Rangers Glasgow alla Red Bull Arena di Lipsia nella sfida d’andata delle semifinali di Europa League.

Vittoria fondamentale per i tedeschi, che si portano in vantaggio in vista della sfida di ritorno, che si disputerà in terra scozzese.

Sintesi di Lipsia-Rangers Glasgow 1-0

Out Simakan, Kampl, Haidara e Orban per Diego Tedesco, che schiera Halstenberg, Gvardiol e Henrichs in difesa davanti a Gulacsi, mentre a centrocampo ci sono Klostermann, Adams, Angelino e Laimer. In attacco vengono scelti Nkunku, Szoboszlai e Olmo.

Non ci sono Hagi, Helander, Morelos e Oforborh per Giovani Van Bronckhorst, che punta su Tavernier, Goldson, Bassey e Barisic a protezione di McGregor, mentre in mediana giocano Jack e Lundstram con Aribo, Kamara e Kent sulla trequarti alle spalle di Wright unica punta.

E’ una partita bellissima, disputata su ritmi molto intensi sin a partire da un primo tempo molto equilibrato e tattico. Meglio i padroni di casa come possesso palla e qualità, ma gli ospiti sono compatti in fase difensiva e sanno ripartire in contropiede.

Solo nel secondo tempo cominciano ad arrivare le prime occasioni, visto che le squadre si allungano leggermente dando vita a continui capovolgimenti di fronte.

Da una parte, infatti, si rendono pericolosi Kent e Adams, dall’altra invece più volte Nkunku, mentre entrano Sakala per Wright, Forsberg per Olmo, Andre Silva per Szoboszlai, Sands per Jack e Arfield per Aribo.

Al 85′ minuto arriva il gol che sblocca il risultato e dà il vantaggio ai padroni di casa, firmato da Angelino con una bellissima conclusione.

Nel finale c’è spazio per Mukiele e Poulsen al posto di Henrichs e Nkunku, oltre alle ammonizioni per Goldson e Tavernier.

Highlights e Video Gol di Lipsia-Rangers Glasgow 1-0:

Tabellino di Lipsia-Rangers Glasgow 1-0

RB Lipsia (3-4-3): Gulacsi; Gvardiol, Henrichs (89′ Mukiele), Halstenberg; Laimer, Adams, Klostermann, Angeliño; Dani Olmo (71′ André Silva), Nkunku (89′ Poulsen), Szoboszlai (71′ Forsberg). All.: Tedesco.

Rangers Glasgow (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Jack (83′ Sands), Lundstram; Aribo (83′ Arfield), Kamara, Kent; Wright (69′ Sakala). All.: van Bronckhorst.

Arbitro: Benoît Bastien (Francia).

Gol: 85′ Angeliño (L).

Assist: -.

Note – Recupero: 0+3. Ammoniti: Goldson, Tavernier.