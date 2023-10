Video Gol Highlights Lecce-Torino 0-1: Sintesi 28-10-2023

Video Gol e Highlights Lecce-Torino 0-1, 10° Giornata Serie A: decide la rete di Buongiorno

Il Torino batte il Lecce allo Stadio Ettore Giardiniero di Lecce, conosciuto anche come Stadio Via del Mare, nel secondo anticipo del sabato della decima giornata di Serie A.

I granata tornano alla vittoria dopo sei partite cancellando le ultime due sconfitte consecutive, mentre è la quinta partita consecutiva senza vittorie per i pugliesi, in leggera flessione nell’ultimo mese.

Sintesi di Lecce-Torino 0-1

Indisponibili Blin e Dermaku per Roberto D’Aversa, che schiera Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo in difesa a protezione di Falcone, conferma Rafia con Ramadani e Gonzalez e scelgie Banda in attacco con Krstovic e Almqvist.

Assenti Djidji, Soppy, Vlasic e Schuurs per Ivan Juric, che adatta Vojvoda in difesa al fianco di Rodriguez e del rientrante Buongiorno davanti a Milinkovic-Savic, schierando Bellanova e Lazaro sulle fasce, lanciado clamorosamente Gineitis in mediana con Linetty e Ricci, e puntando per la prima volta per il doppio centravanti, Pellegri con Sanabria.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi. C’è grande aggressività in campo tra due squadre bravissime a ribaltare l’azione, ma che non lesinano giocare palla al piede e compatte in fase difensiva.

Dopo i giallo a Gineitis e Linetty, i padroni di casa si rendono pericolosi con Banda e Krstovic, ma manca un po’ di cinismo sotto porta, mentre vengono ammoniti anche Gendrey, Rafia e Lazaro tra le conclusioni pericolose di Ricci e Almqvist.

Al 41′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Buongiorno, che trova il gol del vantaggio facendosi trovare al posto giusto al momento giusto sugli sviluppi di un calcio piazzato, chiudendo di fatto la prima frazione di gioco.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto intenso e con tante occasioni, padroni di casa completamente in occupazione della metà campo degli ospiti, che non lesinano a ripartire in contropiede.

Tra i tentativi di Bellanova, Banda e, soprattutto, le parate di Falcone su Sanabria e Pellegri, entrano Strefezza, Oudin, Piccoli, Sansone e Zapata al posto di Almqvist, Rafia, Krstovic, Banda e Pellegri.

Vengono ammoniti Rodriguez e Gallo, c’è spazio per Zima, Dorgu, Ilic e Tameze, che subentrano per Bellanova, Gallo, Ricci e Gineitis, mentre Milinkovic-Savic è decisivo nel finale.

Tabellino di Lecce-Torino 0-1

Marcatori: 41’ p.t. Buongiorno (T)



Assist: 41’ p.t. Ricci (T)



Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (36’ s.t. Dorgu); Gonzalez, Ramadani, Rafia (11’ s.t. Oudin); Almqvist (11’ s.t. Strefezza), Krstovic (17’ s.t. Piccoli), Banda (17’ s.t. Sansone). All. D’Aversa

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (45+5’ s.t. Zima), Linetty, Ricci (37’ s.t. Tameze), Gineitis (37’ s.t. Ilic), Lazaro; Sanabria, Pellegri (19’ s.t. Zapata). All. Juric



Arbitro: Aureliano di Bologna

Ammoniti: 10’ p.t. Gineitis (T), 26’ p.t. Linetty (T), 35’ p.t. Gendrey (L), 35’ p.t. Lazaro (T), 40’ p.t. Rafia (L), 26’ s.t. Rodriguez (T), 33’ s.t. Gallo (L), 45’+4’ s.t. Tamez (T)