Video Gol Highlights Lecce-Sassuolo 0-1: Sintesi 25-2-2023

Video Gol e Highlights Lecce-Sassuolo 0-1, 24° Giornata Serie A: decide la rete di Thorstvedt

Il Sassuolo batte il Lecce allo Stadio Ettore Giardiniero di Lecce, conosciuto anche come Stadio Via del Mare, nel secondo anticipo del sabato della ventiquattresima giornata di Serie A, quinto turno del girone di ritorno.

E’ una vittoria importante per gli emiliani, che cancellano la sconfitta della scorsa settimana portandosi a quota ventisette punti in classifica.

Sono proprio i punti dei pugliesi, che si fermano dopo tre risultati utili consecutivi e ben sette punti conquistati nell’ultimo mese.

Sintesi di Lecce-Sassuolo 0-1

Indisponibili Dermaku, Persson, Pongracic e Di Francesco per Marco Baroni, che schiera Gallo e Tuia in difesa con Gendrey e Baschirotto a protezione di Falcone, lancia Maleh con Blin e Hjulmand in mediana e si affida a Banda e Ceesay con Strefezza in attacco.

Non ci sono Lauriente, Muldur e Toljan per Alessio Dionisi, che si affida a Zortea, Ruan, Erlic e Rogerio in difesa davanti a Consigli, mediana folta con Obiang, Frattesi e Matheus Henrique, ma ritrova Berardi in attacco nel tridente completato da Bajrami e Defrel.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre molto brave nel possesso palla, ma anche ordinate in fase difensiva e propositive nel ripartire in contropiede.

Partono fortissimo i padroni di casa, che si rendono pericolosi più volte con Banda, Ceesay e Strefezza, ma il vero protagonista è Falcone, fenomenale su Bajrami, mentre Berardi e Ruan si divorano il vantaggio da posizione clamorosa.

Vengono ammoniti Banda, Berardi e Obiang nel corso di una prima frazione di gioco davvero piacevole.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Oudin e Colombo al posto di Banda e Ceesay, ma il copione rimane lo stesso.

Ci provano più volte Strefezza, Oudin e Colombo, ma sono davvero molto imprecisi prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Maxime Lopez, Thorstvedt e Pinamonti subentrare per Obiang, Frattesi e Defrel.

Al 65′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato proprio con il neo entrato Thostvedt, che trova il gol del vantaggio di testa su assist del solito Berardi.

I padroni di casa sembrano accusare il colpo si innervosiscono, come dimostra l’ammonizione di Baschirotto, e subiscono la personalità degli ospiti, bravi a gestire il momento, rendendosi pericolosi anche con Bajrami.

Solo dopo l’entrata in campo di Gonzalez e Askildsen al posto di Blin e Maleh, esce anche il pericoloso Bajrami per Ceide, i padroni di casa sfiorano il pareggio con il poco cinico Strefezza.

Nel finale c’è ancora tempo per l’occasione di Ceide, mentre i padroni di casa si abbassano troppo e non riescono più a costruire occasioni ed entra Ferrari per Berardi.

Highlights e Video Gol di Lecce-Sassuolo 0-1:

Tabellino di Lecce-Sassuolo 0-1

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin (28′ st Gonzalez), Hjulmand, Maleh (35′ st Askildsen); Strefezza, Ceesay (1′ st Colombo), Banda (1′ st Oudin).

A disp.: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Umtiti, Pezzella, Helgason, Voelkerling. All.: Baroni



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Zortea, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi (15′ st Thorstvedt), Obiang (15′ st Pinamonti); Berardi (49′ st Ferrari), Henrique, Bajrami (38′ st Ceide); Defrel (15′ st Lopez).

A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, , Alvarez, D’Andrea, . All.: Dionisi



Arbitro: Baroni

Marcatori: 20′ st Thorstvedt (S)

Ammoniti: Banda, Baschirotto (L); Berardi, Obiang (S)

Espulsi: –