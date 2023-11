Video Gol Highlights Lecce-Milan 2-2: sintesi 11-11-2023

Video Gol e Highlights Lecce-Milan 2-2: a fronte di un ottimo primo tempo chiuso in vantaggio di due reti, i rossoneri si sciolgono nella ripresa subendo il ritorno degli avversari, che pareggiano e per poco non vincono. Inutile spendere altre parole.

Giroud e Reijnders illudono il Milan, rimontato nel secondo tempo da Sansone e Banda.

Il Milan è sempre 3° con 23 punti, ma domani potrebbe essere scavalcato dal Napoli qualora quest’ultimo batta l’Empoli domani a pranzo.

La Sintesi di Lecce-Milan 2-2

La partita sembra mettersi male per gli ospiti quando già al 10° Leao si procura un infortunio muscolare (è l’ennesimo e i preparatori atletici dovrebbero iniziare a spiegare), ma il Lecce non approfitta della defezione e il Milan guida agevolmente le operazioni sfiorando anche il vantaggio al 14° con un potente sinistro di Pobega respinto da Falcone.

Okafor prova a non far rimpiangere il portoghese e al 28° è protagonista dello scambio che permette a Hernandez di crossare in area per l’opportunistico colpo di pancia di Giroud che sblocca il risultato.

Al 35° i rossoneri raddoppiano: Chukwueze serve Reijnders, che supera un paio di avversari, entra in area e beffa il portiere leccese insaccando con un destro che gli passa sotto le gambe. Poco dopo l’olandese, servito da Giroud, riesce ad intrufolarsi di nuovo in area, ma stavolta coglie il palo.

Dal possibile 0-3 al possibile 1-2 in meno di un minuto: Strefezza è bravo a mettere in mezzo un pericoloso traversone basso sul quale Banda si avventa a colpo sicuro, ma Maignan è miracoloso e si oppone. E’ l’ultima chance del primo tempo, che termina dopo due minuti di recupero.

Al minuto 52 i rossoneri sfiorano lo 0-3 con l’ennesima iniziativa personale di Reijnders, che provoca un rimpallo che per poco non beffa Falcone, bravo e reattivo ad opporsi.

Dopo un’altra bella parata del portiere di casa su un tiro pericoloso di Okafor, il Lecce, forte dei nuovi innesti, accorcia le distanze all’improvviso al mnuto 66 con Sansone, che scaraventa in rete una sponda di Blin su azione d’angolo.

Poco dopo, al 70°, arriva addirittura il pareggio: un pallone perso da Musah viene conquistato da Banda, che dialoga bene con i compagni e, infine, batte Maignan con un gran sinistro a giro da dentro l’area.

Al 71° Hernandez sfiora il palo con un potente sinistro rasoterra, ma anche il Lecce ha due grandi occasioni: al 77° Sansone prende l’esterno della rete dando l’illusione del gol e all’80° Piccoli tira senza precisione anziché servire i liberissimi Banda e Sansone in area.

Il Milan è nel panico e il Lecce cerca di approfittarne per vincere e quasi vi riesce quando, al minuto 84°, Sansone coglie il palo con un gran colpo di testa; la sfera attraversa poi la linea di porta e termina sul fondo. Nei secondi finali Piccoli beffa Maignan da trentacinque metri, ma Abisso annulla per fallo e salva il Milan.

Highlights e Video Gol Lecce-Milan 2-2

Il Tabellino di Lecce-Milan 2-2

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongacic, Baschirotto, Dorgu; Kaba (63′ Blin), Ramadani, Rafia (57′ Gonzalez); Strefezza (63′ Sansone), Krstovic (63′ Piccoli), Banda (87′ Venuti). Allenatore: D’Aversa

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (46′ Musah), Tomori, Thiaw, Hernandez; Pobega (71′ Florenzi), Krunic, Reijnders; Chukwueze (79′ Jovic), Giroud, Leao (10′ Okafor). Allenatore: Pioli

Marcatori: 28′ Giroud, 35′ Reijnders, 66′ Sansone e 70′ Banda

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Hernandez, Ramadani, Strefezza, Musah, Calabria, Piccoli, Florenzi, Gonzalez e Giroud

Espulsi: 93′ Giroud