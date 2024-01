Video Gol Highlights Lecce – Cagliari 1-1 e Sintesi 06-01-2024

Video Gol e Highlights di Lecce – Cagliari 1-1, 19° Giornata di Serie A: finisce in pareggio con un gol per tempo il match al via del Mare. Gendrey porta in vantaggio il Lecce nel 1° Tempo e Oristanio pareggia per il Cagliari nella ripresa.

Lecce-Cagliari, 19° giornata di Serie A

Nell’ultima Giornata del Girone di Andata il Lecce si fa fermare sul pareggio dal Cagliari al Via del Mare.

La squadra di D’Aversa, che veniva da due sconfitte consecutive in trasferta contro Inter e Atalanta, era passata in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con un colpo di testa di Gendrey su azione di calcio d’angolo.

Il pareggio del Cagliari arriva nella ripresa da un calcio di punizione battuto dalla tre quarti sul quale in allungo Oristanio trova il tocco vincente sul filo del fuorigioco.

Il Lecce chiude il Girone di Andata a 21 punti al 12° posto insieme al Genoa ed è a +7 dal terzultimo posto occupato dall’Hellas Verona.

Il Cagliari con questo pareggio sale al quartultimo posto a + 1 sul Verona che è terzultimo e +3 sulla Salernitana che è ultima in classifica.

Sintesi di Lecce – Cagliari 1-1:

Al 5° ci prova Remy Oudin dalla distanza ma il suo tiro termina fuori.

All’8° Strefezza viene atterrato in area da Goldaniga ma per l’arbitro Massa è tutto regolare.

Al 10° cross di Strefezza per Gonzalez che colpisce l’esterno della rete.

Al 31° arriva il vantaggio del Lecce. Calcio d’angolo battuto da Oudin e colpo di testa vincente di Gendrey che segna il suo primo gol in Serie A.

Al 38° il Lecce fallisce il gol del raddoppio prima con Krstovic che sbaglia a porta vuota e poi con Strefezza.

Al 48° assist di Oudin per Gallo che va vicino al raddoppio!

Al 59° cross di Gallo per Krstovic ma il suo colpo di testa è centrale.

Al 65° Oristanio prova il tiro dalla distanza ma è centrale e para Falcone.

Al 68° arriva il gol del pareggio. Calcio di punizione dalla tre quarti per il Cagliari e Oristanio batte Falcone!

Al 72° Viola colpisce il palo esterno da calcio d’angolo.

All’87° ci prova Almqvist ma non inquadra lo specchio della porta.

Highlights e Video Gol di Lecce – Cagliari 1-1:

Tabellino di Lecce – Cagliari 1-1:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez (34′ s.t. Blin), Ramadani, Kaba; Oudin (40′ s.t. Dorgu), Krstovic (34′ s.t. Piccoli), Strefezza (25′ s.t. Almqvist). All. D’Aversa

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou (44′ s.t. Deiola); Viola; Oristanio (41′ s.t. Di Pardo), Petagna. All. Ranieri

Arbitro: Massa di Imperia

Marcatori: 31′ p.t. Gendrey (L), 23′ s.t. Oristanio (C)

Ammoniti: 35′ p.t. Dossena (C), 22′ s.t. Strefezza (L)