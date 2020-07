Video Gol Highlights Lazio-Sassuolo 1-2: sintesi 11-7-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Lazio-Sassuolo 1-2, 32° Giornata Serie A: annullato un gol a Raspadori, che poi pareggerà nel secondo tempo dopo il vantaggio di Luis Alberto, è Caputo a segnare il gol vittoria completando la rimonta

Il Sassuolo batte la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma nel primo anticipo della 32° giornata di Serie A, 13° turno del girone di ritorno.

Altra clamorosa sconfitta in rimonta per i biancocelesti, in profonda crisi di prestazioni e risultati, come dimostra la terza sconfitta consecutiva.

Gli emiliani continuano il proprio ottimo stato di forma con la quarta vittoria consecutiva e il sesto risultato utile consecutivo.

Lazio-Sassuolo

La sintesi di Lazio-Sassuolo 1-2, 32° Giornata Serie A

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno girare molto la palla con un possesso di grande qualità, mentre i padroni di casa provano a ripartire in contropiede.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Immobile, tutto solo davanti al portiere, al 10′ minuto viene annullato un gol a Raspadori per posizione di fuorigioco, mentre Djuricic colpisce la traversa e anche Luis Alberto è poco cinico da buona posizione.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 33′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Luis Alberto, su assist di Lazzari.

Nel finale gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio, sfiorando il pareggio con Boga, che sibila l’incrocio dei pali.

Il secondo tempo inizia come si era interrotta la prima frazione di gioco, cioè con gli ospiti con grande voglia, mentre i padroni di casa ci mettono un po’ troppo tempo per carburare.

E, infatti, al 52′ minuto arriva il meritato pareggio degli ospiti, firmato proprio dal giovane Raspadori, assistito da Caputo.

I padroni di casa sembrano accusare un po’ il colpo e rischiano di affondare sulle giocate degli ospiti, che si rendono ancora pericolosi con Muldur, miracolo di Strakosha, e l’impreciso Djuricic, mentre Immobile e Bastos non trovano la porta da buona posizione.

Nel finale al 92′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato con Caputo, al posto giusto al momento giusto sulla sponda di Ferrari sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Video Gol Highlights di Lazio-Sassuolo 1-2, 32° Giornata Serie A

Il tabellino di Lazio-Sassuolo 1-2, 32° Giornata Serie A

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu (Dall’83’ Vavro); Lazzari, Milinkovic-Savic (Dal 67′ Lucas Leiva), Parolo, Luis Alberto (Dall’83’ Adekanye), Lukaku (Dal 46′ Jony); Immobile, Caicedo (Dal 61′ Cataldi). All. Inzaghi

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (Dal 46′ Muldur), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Traorè (Dal 46′ Caputo), Djuricic (Dal 68′ Haraslin), Boga (Dal 79′ Rogerio); Raspadori (Dal 89′ Magnani). All. De Zerbi

Arbitro: Di Bello

Gol: 33′ Luis Alberto (L), 52; Raspadori (S), 92′ Caputo (S)

Assist: Caputo, Ferrari

Ammoniti: Parolo, Immobile, Muldur, Bastos, Ferrari, Lucas Leiva

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS