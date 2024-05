Video Gol Highlights Lazio-Sassuolo 1-1: Sintesi 26-5-2024

Video Gol e Highlights Lazio-Sassuolo 1-1, 38° Giornata Serie A: segnano Zaccagni e Viti

Solo un pareggio tra Lazio e Sassuolo allo Stadio Olimpico di Roma nella trentottesima giornata di Serie A, diciannovesimo ed ultimo turno del girone di ritorno.

I biancocelesti chiudono settimi in classifica con sessantuno punti, mentre gli emiliani retrocedono con trenta punti.

Lazio-Sassuolo

Sintesi di Lazio-Sassuolo 1-1

Assenti Casale, Patric e Sepe per Igor Tudor, che punta su Hysaj, Romagnoli e Gila in difesa davanti a Provedel, a centrocampo i soliti Marusic, Rovella, Vecino, Kamada e Pellegrini, in attacco Zaccagni e Castellanos.

Indisponibili Berardi, Castillejo e Matheus Henrique per Davide Ballardini, che schiera Erlic, Viti e Ferrari in difesa a protezione di Cragno, a centrocampo Missori, Obiang, Lipani, Thorstvedt e Doig, in attacco Volpato e Mulattieri.

E’ una partita molto noiosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi tra due squadre che non hanno più nulla da dire.

C’è equilibrio totale tra il possesso palla dei padroni di casa e l’apatia tecnica degli ospiti, che nemmeno Hysaj e Kamada riescono a scrollare, nel mezzo il giallo a Volpato.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Felipe Anderson e Guendouzi al posto di Vecino e Rovella, ma non cambia il copione della partita.

Al 60′ minuto, però, all’improvviso, i padroni di casa sbloccano il risultato con Zaccagni, che trova il gol del vantaggio con un bellissimo calcio di punizione.

Dopo il giallo di Kamada, al 67′ minuto gli ospiti pareggiano con Viti sugli sviluppi di un calcio di punizione di Thorstvedt.

Sono gli unici sprazzi di gioco nel nulla assoluto, in cui le due squadre sostituiscono Castellanos, Pellegrini, Doig, Volpato, Lipani e Mulattieri con Immobile, Lazzari, Toljan, Lauriente, Racic e Pinamonti.

Nel finale ci prova Immobile e c’è spazio anche per Pedersen e Pedro al posto di Missori e Zaccagni, anche ammonito.

Highlights e Video Gol di Lazio-Sassuolo 1-1:

Tabellino di Lazio-Sassuolo 1-1

Lazio (3-4-2-1): Provedel 6; Marusic 6, Romagnoli 5.5, Gila 6; Hysaj 6, Vecino 6 (dall’8’ st Felipe Anderson 6), Rovella 6 (dall’8’ st Guendouzi 6), Pellegrini 6 (dal 26’ st Lazzari 6); Kamada 6.5, Zaccagni 7 (dal 44’ st Pedro sv); Castellanos 5.5 (dal 26’ st Immobile 6). All. Tudor. A disp. Mandas, Renzetti, Luis Alberto, Cataldi, Isaksen, Gonzalez.



Sassuolo (3-5-2): Cragno 5.5; Erlic 6, Viti 6.5, Ferrari 6; Missori 6 (dal 43’ st Pedersen sv), Obiang 6, Lipani 5.5 (dal 38’ st Racic sv), Thorsvedt 6.5, Doig 6.5 (dal 30’ st Toljan sv); Volpato 5.5 (dal 30’ st Laurienté sv), Mulattieri 5.5 (dal 38’ st Pinamonti sv). All. Ballardini. A disp. Scacchetti, Tressoldi, Kumbulla, Boloca, Abubakar, Bajrami, Ceide, Defrel.



Arbitro: Tremolada.

Marcatori: 60’ Zaccagni (L); 66’ Viti (S).

Ammoniti: Kamada, Guendouzi (L); Volpato (S).

Espulsi: –

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.