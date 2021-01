Video Gol Highlights Lazio Roma 3-0 e Sintesi 15-01-2021

Video Gol e Highlights di Lazio Roma 3-0: il derby della capitale apre la 18° Giornata di Serie A con la netta vittoria dei biancocelesti grazie ai gol di Ciro Immobile e doppietta di Luis Alberto.

Terza vittoria consecutiva per la Lazio di Inzaghi che dopo le vittorie contro Fiorentina e Parma batte anche la Roma nel Derby all’Olimpico.

I biancocelesti grazie a questa vittoria agganciano al quinto posto Atalanta e Napoli a quota 31 punti.

La Roma di Fonseca dopo il pareggio all’Olimpico di domenica contro l’Inter di Conte per 2 a 2 viene sconfitta nel derby e resta ferma a quota 34 punti in classifica al terzo posto.

La Lazio passa in vantaggio al 15° minuto con Immobile e raddoppia dopo 10 minuti con Luis Alberto. Nella ripresa sempre Luis Alberto chiude la partita con il gol del 3 a 0 spegnendo definitivamente le speranze di rimonta della Roma.

Sintesi di Lazio Roma 3-0:

Fonseca manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con il tridente d’attacco formato da Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Edin Dzeko. A centrocampo confermati Veretout e Villar al centro con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Pau Lopez.

Inzaghi manda in campo la Lazio con il 3-5-2 con Reina in porta e nella difesa a 3 Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo c’è Leiva in cabina di regia con ai lati Milinkovic e Luis Alberto. Sulla fascia destra c’è Lazzari e Marusic a sinistra. La coppia d’attacco è formata da Immobile e Caicedo.

Il primo tiro è di Ciro immobile all’8° minuto di Ciro Immobile parato da Pau Lopez.

Al 15° la Lazio passa in vantaggio: errore difensivo di Ibanez con Lazzari che recupera palla e sul rimpallo Ciro Immobile viene favorito e si trova a tu per tu con Pau Lopez e mette in rete.

Al 18° errore di Reina in uscita alta che perde il pallone su attacco di Mkhitaryan ed è corner per la Roma.

Al 23° la Lazio raddoppia con Luis Alberto.

Lazzari brucia Ibanez e serve Luis Alberto che di destro in diagonale batte Pau Lopez.

La Roma sotto di due gol cerca di reagire e prova ad accorciare le distanze nel finale di primo tempo e ha un ottima occasione con Mkhitaryan al 36° che servito da Dzeko prova la conclusione al volo ma termina di poco a lato.

In apertura di ripresa Fonseca manda in campo Pedro al posto di Veretout con Pellegrini che si sposta a centrocampo.

Al 58° della ripresa ci prova ancora Immobile con un gran tiro dalla distanza ma Pau Lopez blocca a terra senza problemi.

Fonseca manda in campo anche Cristante al posto di Villar.

La Lazio sfiora il terzo gol al 61° con Caicedo che sfutta un rimpallo in area e prova il tiro parato da Pau Lopez.

Al 67° la Lazio segna il 3° gol con Luis Alberto che trova il tiro vincente dal limite dell’area e batte ancora Pau Lopez.

La Roma dopo il terzo gol perde completamente le speranze di rimonta e molla la partita.

Video Gol Highlights di Lazio Roma 3-0:

Tabellino di Lazio Roma 3-0:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (68′ Patric), Acerbi, Radu (84′ Hoedt); Lazzari, Milinkovic, Leiva (64′ Escalante), Luis Alberto, Marusic; Caicedo (64′ Akpa Akpro), Immobile (84′ Muriqi). A disp.: Alia, Furlanetto, Armini, Parolo, Czyz, Lulic, Pereira, Correa. All.: Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini (69′ Borja Mayoral), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout (45′ Pedro), Villar (58′ Cristante), Spinazzola (69′ Bruno Peres); Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. A disp: Fuzato, Farelli, Kumbulla, Fazio, Juan Jesus, Diawara, Podgoreanu, Perez. All.: Paulo Fonseca

Marcatori: 15′ Immobile, 24′ Luis Alberto; 67′ Luis Alberto

ARBITRO: Orsato

AMMONITI: Milinkovic-Savic, Radu, Mancini, Acerbi, Smalling, Luiz Felipe, Leiva, Pedro, Mkhitaryan

