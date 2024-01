Video Gol Highlights Lazio – Roma 1-0 e Sintesi 10-01-2024

Video Gol e Highlights di Lazio – Roma – 1-0, Quarti di Finale di Coppa Italia: decide un gol di Zaccagni su calcio di rigore il Derby di Coppa Italia e la Lazio vola in semifinale

La Lazio di Maurizio Sarri vince 1 a 0 un derby di Coppa molto teso grazie al rigore messo a segno da Zaccagni a inizio ripresa.

La Lazio approda in semifinale di Coppa Italia dove troverà la vincente tra Juventus e Frosinone.

Molta tensione nel finale di partita con il match che finisce in rissa e ci sono 3 espulsi Pedro, Azmoun e Mancini.

La Sud fischia i suoi giocatori per la delusione della sconfitta nel derby mentre la Nord esulta e anche Lotito va ad esultare sotto la sua curva.

Per la squadra di Mourinho l’ennesima delusione di questa stagione.

Paulo Dybala esce dal campo per l’ennesimo infortunio stagionale a f ine primo tempo.

Lukaku non riesce ad essere decisivo, nel recupero l’attaccante belga prova il guizzo con uno stop e rovesciata al volo in area ma il tiro termina fuori.

La Lazio in tutta la partita non ha rischiato quasi nulla con il giovane portiere greco Mandas a fare praticamente da spettatore.

La Roma ha attaccato a testa bassa solo nel finale di partita ma ormai era troppo tardi.

Sintesi di Lazio – Roma 1-0:

Al 5° Dybala va via sulla destra e mette un pallone in mezzo per Zalewski che fa da sponda per Paredes che prova il tiro di prima ma Guendouzi respinge.

Replica la Lazio dalla parte opposta con Zaccagni che salta Karsdorp e mette in mezzo un pallone pericoloso ma Huijsen salva.

Al 10° errore in disimpegno di Kristensen permette a Castellanos di tirare in porta ma Mancini in scivolata riesce a deviare sopra la traversa.

Al 22° ancora un errore difensivo della Roma permette alla Lazio di ripartire ma alla fine i difensori giallorossi riescono a scampare il pericolo.

Al 24° Lazzari va via sulla destra e dopo aver saltato prima Paredes e poi Huijsen prova il tiro di sinistro ma la sua conslusione viene deviata in calcio d’angolo.

Nel finale di primo tempo si gioca su ritmi bassi con le squadre che non vogliono rischiare.

Dybala esce per infortunio e al suo posto entra Lorenzo Pellegrini.

In apertura di ripresa la Lazio sfioa subito il vantaggio! Felipe Anderson va via sulla destra e mette al centro per Vecino che colpisce di testa a colpo sicuro ma Rui Patricio è bravo a respingere.

Al 48° c’è un fallo di Huijsen in area su Zaccagni ed è calcio di rigore per la Lazio.

Sul dischetto va Zaccagni che batte Rui Patricio e va ad esultare sotto la Curva Sud.

Al 57° la Lazio ha una grossa occasione per raddoppiare.

Felipe Anderson va via sulla sinistra e serve Vecino che entra in area ma Rui Patricio riesce a sventare in uscita. Sul proseguimento dell’azione Vecino prova di nuovo il tiro che sfiora il palo alla sinistra di Rui Patricio.

Al 72° Lukaku prova il tiro ma viene murato dalla difesa della Lazio.

All’83° Pedro viene servito sulla sinistra e prova il tiro in porta sul secondo palo ma la conclusione è centrale e Rui Patricio para.

All’85° ci prova la Roma con Belotti in area da sinistro ma para il portiere della Lazio.

Highlights e Video Gol di Lazio – Roma 1-0:

Tabellino di Lazio – Roma 1-0:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Romagnoli, Patric, Lazzari (dal 21’ s.t. Pellegrini); Vecino, Cataldi (dal 21’ s.t. Rovella), Guendouzi; Zaccagni (dal 21’ s.t. Pedro), Castellanos (dal 31’ s.t. Isaksen), F. Anderson All.: Sarri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Huijsen (dal 35’ s.t. Belotti); Karsdorp (dal 12’ s.t. Azmoun), Cristante, Paredes, Bove (dal 30’ s.t. El Shaarawy), Zalewski (dal 12’ s.t. Spinazzola); Dybala (dal 1’s.t. Pellegrini), Lukaku. All.: Mourinho

Arbitro: sig. Orsato – sez. Schio (VI)

Marcatore: 5’ Zaccagni (rig)

Ammoniti: 10’ s.t. Cristante (R ), 14’ s.t. Castellanos (L), 20’s.t. Guendouzi (L), 20’ s.t. Mancini (R ), 45’+2 s.t. Pellegrini (L), 45’+3 s.t. Pedro (L), 45’+4 s.t. Pedro (L)

Espulsi: 45’+4 s.t. Pedro(L), 45’+6 s.t. Azmoun (R ), 45’+7 s.t. (dopo il fischio finale) Mancini (R )