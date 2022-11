Video Gol Highlights Lazio-Monza 1-0: Sintesi 10-11-2022

Video Gol e Highlights Lazio-Monza 1-0, 14° Giornata Serie A: segna Romero

La Lazio batte il Monza allo Stadio Olimpico di Roma nel posticipo serale del giovedì della quattordicesima giornata di Serie A.

Volano i biancocelesti dopo la vittoria nel derby, portandosi addirittura al secondo posto a quota trenta punti in classifica.

I brianzoli cadono subito dopo la vittoria nel weekend e si fermano a quota tredici punti in classifica.

Sintesi di Lazio-Monza 1-0

Assenti Patric e Zaccagni per Maurizio Sarri, che ritrova Immobile per la panchina, visto che in attacco c’è una chance per Cancellieri e Pedro con Felipe Anderson, mentre in mediana torna Milinkovic-Savic e gioca Marcos Antonio con Vecino. In difesa spazio a Lazzari, Casale, Romagnoli e Hysaj davanti a Provedel.

Indisponibili Mota, Marì e Sensi per Raffaele Palladino, che schiera Donati, Caldirola e Izzo in difesa a protezione di Di Gregorio, con Ciurria e Carlos Augusto sulle fasce, spazio a Ranocchia in mediana con Pessina, Machin e Colpani, visto che l’unica punta è Petagna.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza blandi. I padroni di casa fanno un possesso palla abbastanza sterile, mentre gli ospiti sono perfetti in fase difensiva, chiudono tutti gli spazi e provano a ripartire in contropiede.

Dopo un tentativo di Milinkovic-Savic, gli ospiti rispondono con Colpani prima e poi con Petagna, che al 13′ minuto si vede annullare dal VAR la rete del vantaggio per posizione di fuorigioco.

I padroni di casa provano a velocizzare il possesso palla ed impegnano Di Gregorio con Pedro prima dell’infortunio di Lazzari, che viene sostituito da Marusic, mentre nel finale Vecino e Colpani sono poco cinici in fase di conclusione e viene ammonito Donati.

Il secondo tempo si apre con una serie di sostituzioni, che vedono coinvolti Romero, Rovella, Marlon, Cataldi e Basic subentrare al posto di Cancellieri, Machin, Donati, Marcos Antonio e Vecino.

Continua l’equilibrio in campo e c’è grande aggressività in campo, come dimostra il giallo a Casale.

Al 70′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Romero, che ribadisce in rete la palla dopo la parata di Di Gregorio sulla conclusione di Pedro.

⏱️ FT | Si chiude #LazioMonza che viene decisa dal 1° gol in #SerieATIM 💎 di Luka Romero! pic.twitter.com/FrpfUkYJ9F — Lega Serie A (@SerieA) November 10, 2022

Entrano Caprari e Gytkjaer al posto di Colpani e Petagna, viene ammonito Marusic, c’è spazio anche per Carboni al posto di Izzo.

Gli ospiti non sembrano avere la forza di reagire, anche perché i padroni di casa son bravi ad addormentare il gioco e gestire il risultato, sfiorando nel finale il raddoppio con Caprari, Cataldi e Felipe Anderson, e si rivede anche Immobile, che entra al posto di Pedro.

Highlights e Video Gol di Lazio-Monza 1-0:

Tabellino di Lazio-Monza 1-0

Marcatori: 24’ s.t. Romero (L)

Assist: –

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (dal 25’ p.t. Marusic), Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio (dal 15’s.t. Cataldi), Vecino (dal 15’s.t. Basic); Cancellieri (dal 1’s.t. Romero), Felipe Anderson, Pedro (dal 40’ s.t. Immobile). All.: Sarri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (dal 33’ s.t. Carboni), Donati (dal 12’ s.t. Marlon), Caldirola; Ciurria, Machin (dal 12’ s.t. Rovella), Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani (dal 27’s.t. Caprari), Pessina; Petagna (dal 27’s.t. Gytkjaer). All.: Palladino

Arbitro: sig. Alberto Santoro – sez. Messina

Ammoniti: 45’+2 p.t. Donati (M), 17’ s.t. Casale (L), 29’ s.t. Marusic (L)

Espulsi: –