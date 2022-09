Video Gol Highlights Lazio-Hellas Verona 2-0: Sintesi 11-9-2022

Video Gol e Highlights Lazio-Hellas Verona 2-0, 6° Giornata Serie A: segnano Immobile e Luis Alberto

La Lazio batte l’Hellas Verona allo Stadio Olimpico di Roma nel posticipo pomeridiano della domenica della sesta giornata di Serie A.

I biancocelesti tornano alla vittoria dopo una sconfitta e un pareggio nelle ultime due partite di campionato portandosi a quota undici punti in classifica.

Si fermano subito gli scaligeri dopo la vittoria della scorsa settimana e la classifica conta solo cinque punti.

Sintesi di Lazio-Hellas Verona 2-0

Out Cataldi e Pedro per Maurizio Sarri, che schiera Lazzari, Casale, Patric e Marusic in difesa davanti a Provedel, con Milinkovic-Savic, Marcos Antonio e Basic in mediana. In attacco i soliti noti con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile.

Intera rosa a disposizione per Gabriele Cioffi, che punta su Coppola e Hien al fianco di Ceccherini in difesa, a protezione di Montipò, mentre a centrocampo scelti Terracciano e Doig con Miguel Veloso e Ilic in mediana. In attacco Lasagna e Lazovic giocano alle spalle di Henry.

E’ una partita bellissima e con tante occasioni in un primo tempo davvero molto intenso e divertente. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti sono attenti in fase difensiva e devastanti in contropiede.

Ci provano Felipe Anderson, Immobile e Milinkovic-Savic per i padroni di casa, che colpiscono un palo con Basic, mentre gli ospiti si fanno vedere in avanti con Lasagna e Terracciano.

Nel finale vengono ammoniti Miguel Veloso, che si fa male e viene sostituito da Tameze, e Ceccherini prima della traversa colpita da Henry.

Il secondo tempo si apre con una girandola di cambi che vedono coinvolti Cabal, Depaoli, Cancellieri e Vecino al posto di Ceccherini, Terracciano, Felipe Anderson e Marcos Antonio.

Viene subito ammonito Cabal subito dopo Zaccagni, ma al 68′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Immobile su assist perfetto di Milinkovic-Savic.

Entrano Hrustic per Lazovic ed esce Lasagna per Kallon, subito pericoloso con una bella conclusione, prima di Hysaj per Lazzari, il giallo a Luis Alberto, Hien e Tameze e il grande intervento di Montipò su Immobile.

Nel finale i padroni di casa sfiorano più volte il raddoppio con Cancellieri, al quale viene anche annullata una rete per posizione di fuorigioco, e Milinkovic-Savic e Provedel è attento su Ilic prima del gol di Luis Alberto su assist di Zaccagni al 95′ minuto.

Highlights e Video Gol di Lazio-Hellas Verona 2-0:

Tabellino di Lazio-Hellas Verona 2-0

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6,5 (30′ st Hysaj 6), Casale 6, Patric 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 7, M. Antonio 6 (20′ st Vecino 6), Basic 6 (10′ st Luis Alberto 7); Felipe Anderson 5,5 (20′ st Cancellieri 6), Immobile 7, Zaccagni 6,5. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Radu, Romagnoli, Romero, Kamenovic, Bertini. All.: Sarri 6,5.



Verona (3-4-1-2): Montipò 6,5; Hien 5,5, Ceccherini 5,5 (15′ st Cabal 5), Coppola 5,5; Terracciano 6 (16′ st Depaoli 5,5), Ilic 5, Veloso 5,5 (35′ Tameze 5), Doig 5; Lazovic 5 (25′ st Hrustic 5,5); Lasagna 5,5 (25′ st Kallon 5,5), Henry 6. A disp.: Perilli, Berardi, Faraoni, Verdi, Hongla, Djuric, Piccoli, Gunter, Dawidowicz, Cortinovis. All.: Cioffi 5,5.



Arbitro: Irrati

Marcatori: 23′ st Immobile, 45′ st Luis Alberto

Ammoniti: Luis Alberto, Hysaj (L); Veloso, Ceccherini, Coppola, Cabal, Hien, all. Cioffi (V)

Espulsi: nessuno