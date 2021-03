Video Gol Highlights Lazio-Crotone 3-2: Sintesi 12-3-2021

Video Gol e Highlights Lazio-Crotone 3-2, 27° Giornata Serie A: la doppietta di Simy pareggia le reti di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, è Caicedo a segnare il gol decisivo

La Lazio batte il Crotone allo Stadio Olimpico di Roma nel primo anticipo del venerdì della ventisettesima giornata di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno.

Che fatica per i biancocelesti, due volte in vantaggio e due volte rimontati, ma una vittoria assolutamente fondamentale per la classifica dopo le ultime due sconfitte consecutive, mentre i calabresi frenano i propri entusiasmi dopo la vittoria dell’ultimo turno.

Sintesi di Lazio-Crotone 3-2

E’ una partita piacevole nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti provano a chiudere tutti gli spazi compattandosi in difesa e ripartendo in contropiede.

Alla grande parata di Cordaz sulla conclusione di Immobile, gli ospiti rispondono con Messias, che non trova di poco la porta.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 14′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il colpo di testa imperioso di Milinkovic-Savic su cross di Radu.

Grande reazione degli ospiti, che subito pareggiano al 28′ minuto con Simy, su assist di Magallan, partito in una sorta di coast-to-coast solitario dalla difesa.

I padroni di casa non si sbilanciano e, anzi, riescono a tornare in vantaggio al 39′ minuto con il solito Luis Alberto, questa volta su assist di Immobile, con azione sempre iniziata da Radu.

Anche il secondo tempo risulta sempre molto divertente, nonostante ritmi mai forsennati e assenza di vero e proprio pressing aggressivo da parte di entrambe le squadre.

Al 50′ minuto gli ospiti pareggiano ancora con Simy, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Fares su Messias.

I padroni di casa non ci stanno e danno inizio ad un vero e proprio monologo contro gli ospiti, che provano semplicemente a rintanarsi nella propria metà campo.

Ben presto, quello dei padroni di casa si trasforma in un vero e proprio assedio alla porta di Cordaz, che è decisivo un paio di volte su Milinkovic-Savic, ma a salvare il risultato è Reina con i piedi sulla conclusione di Rispoli.

Al 84′ minuto i padroni di casa finalmente riescono a segnare con Caicedo, che devia fortunosamente il potente tiro di Escalante.

Nel finale gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si rendono pericolosi con Pereira, ma senza fortuna.

Highlights e Video Gol di Lazio-Crotone 3-2

Tabellino di Lazio-Crotone 3-2

Lazio (3-5-2): Reina 6; Patric 5,5, Acerbi 5,5, Radu 6,5 (38′ st A. Pereira sv); Marusic 5,5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5,5 (25′ st Escalante 6), Luis Alberto 7, Fares 5 (25′ st Lulic 5,5); Correa 5,5 (31′ st Muriqi 6), Immobile 5 (31′ st Caicedo 6,5). A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Parolo, Cataldi, Hoedt. All.: S. Inzaghi 5,5.

Crotone (3-5-2): Cordaz 6,5; Magallan 5,5 (1′ st Djidji 6), Golemic 6,5, Luperto 6; P. Pereira 5,5 (25′ st Benali 6), Messias 6,5, Petriccione 6, Molina 6, Reca 6,5 (20′ st Rispoli 5,5); Ounas 6,5, Simy 7,5. A disp.: Festa, Crespi, Cuomo, Henrique, Zanellato, Di Carmine, Dragus, Riviere. All.: Tradioli 6,5.

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 14′ Milinkovic-Savic (L), 29′ Simy (C), 39′ Luis Alberto (L), 5′ st rig. Simy (C), 39′ st Caicedo (L)

Ammoniti: Djidji, Rispoli, Petriccione (C)

Espulsi: nessuno

