Video Gol Highlights Juventus – Roma 1-0 e Sintesi 30-12-2023

Video Gol e Highlights di Juventus – Roma 1-0, 18° Giornata Serie A: decide il gol di Rabiot in apertura di ripresa, bianconeri a -2 dall’Inter

Il big match che chiude la 18° Giornata di Serie A viene deciso dal gol di Rabiot in apertura di secondo tempo. Grazie a questa vittoria di misura la Juventus di Allegri si porta a -2 dall’Inter capolista.

Per la Roma di Mourinho continua la stagione altalenante con sconfitte alternate a vittorie. Dopo la confortante prestazione di sabato scorso all’Olimpico dove hanno battuto il Napoli per i giallorossi arriva una nuova battuta d’arresto.

La Roma viene superata dall’Atalanta ed è ora 7° con 28 punti insieme al Napoli a -5 dal 4° posto occupato dalla Fiorentina.

Sintesi di Juventus – Roma 1-0:

Al 4° minuto la Roma sfiora il gol del vantaggio! Cristante prova il tiro di prima in porta ma vlahovic devia il pallone che colpisce il palo!

Al 9° ci prova Vlahovic per la Juventus con un tiro a giro ma il pallone termina sul fondo.

Al 12° ancora Vlahovic va via in velocità e dopo essere entrato in area prova il tiro di destro che termina fuori.

Al 20° Vlahovic in area si libera di Llorente e tira in porta ma Mancini in scivolata è provvidenziale e mura il tiro.

Al 27° ancora occasione Juvntus! McKennie serve Vlahovic che prova la rovesciata che termina fuori.

Al 31° risponde la Roma con Dybala che prova il tiro di esterno dal limite dell’area ma il pallone esce di pochissimo!

Al 42° Ndicka salva la Roma sulla linea su un tentativo di testa di Kostic.

In apertura di ripresa un errore di Kristensen permette all Juventus di ripartire e finalizzare l’azione con Rabiot che servito da Vlahovic con un colpo di tacco batte Rui Patricio sul primo palo!

Mourinho al 63° manda in campo Pellegrini al posto di Bove.

Nella Juventus al 65° fa il suo rientro in campo Chiesa al posto di Yildiz.

Al 74° ancora un cambio per la Roma con l’ingresso di El Shaarawy al posto di Paredes.

Allegri risponde con un doppio cambio con Milik e Iling Junior che entrano al posto di Kostic e Vlahovic.

All’84° Mckennie sfiora il raddoppio per la Juventus! Cross dalla sinistra per McKennie che al centro dell’area a colpo sicuro calcia in porta ma Rui Patricio è bravissimo a parare!

All’89° Federico Chiesa segna il gol del raddoppio ma l’arbitro annulla per fuorigioco dell’attaccante bianconero.

Al 92° ultima occasione Roma! Azmoun colpisce di testa ma il suo tiro è centrale e Szczesny para!

Highlights e Video Gol di Juventus – Roma 1-0:

Tabellino di Juventus – Roma 1-0:

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie (49′ st Rugani), Locatelli, Rabiot, Kostic (30’ st Iling-Junior); Yildiz (20’ st Chiesa), Vlahovic (30’ st Milik). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. Allenatore: Allegri.

Roma: Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes (29’ st El Shaarawy), Bove (19’ st Pellegrini), Zalewski (35’ st Azmoun); Dybala, Lukaku. A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Belotti, Celik, Renato Sanches, Spinazzola, Pagano, Pisilli. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Simone Sozza di Milano

Marcatore: Rabiot 2’ st

Ammoniti: Locatelli (J), Paredes (R)