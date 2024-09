Video Gol Highlights Juventus – Roma 0-0 e Sintesi 01–09-2024

Video Gol e Highlights di Juventus – Roma 0-0: pareggio a reti bianche tra i bianconeri e giallorossi nel Big Match della 3° Giornata di Serie A.

Finisce 0 a 0 all’Allianz Stadium il big match tra la Juventus di Thiago Motta e la Roma di Daniele De Rossi.

Il match soprattutto nel primo tempo è stato molto bloccato con pochissime emozioni con le due squadre che avevano paura a scoprirsi.

Per la Juventus dopo 2 vittorie consecutive e 5 gol segnati contro Como e Verona arriva il primo pareggio. Rimane ancora inviolata la porta dei bianconeri che hanno subito 0 gol in 3 partite.

La Juventus dopo 3 Giornate è prima in classifica con 7 punti insieme a Torino, Inter e Udinese.

Per la Roma di De Rossi arriva il secondo pareggio stagionale a reti bianche dopo quello all’esordio in trasferta contro il Cagliari. Nel match casalingo di domenica scorsa all’Olimpico contro l’Empoli la Roma aveva perso 2 a 1.

I giallorossi vanno a 2 punti in classifica dopo 3 giornate e per loro è un inizio di campionato molto sottotono rispetto alle aspettative.

Sintesi di Juventus – Roma 0-0:

Thiago Motta manda in campo la sua Juventus con il 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta e davanti a lui Gatti e Bremer centrali con Savona a destra e Cabal a sinistra. A Centrocampo ci sono Fagioli e Locatelli. In attacco Vlahovic punta centrale supportato da Cambiaso, Yildiz e Mbangula.

De Rossi manda in campo la sua Juventus con Svilar in porta e davanti a lui Ndicka e Mancini centrali con Celik a destra e Angelino a sinistra. A centrocampo c’è Pisilli in cabina di regia affiancato da Cristante e Pellegrini. In attacco il tridente formato da Dovbyk al centro e ai lati Saelemaekers e Soulé.

Al 2° minuto subito ammonito Fagioli per un fallo su Pellegrini.

Al 12° Cristante serve Pellegrini che prova il destro dal limite, il tiro è deviato da Bremer ed è calcio d’angolo per la Roma.

Al 16° Soulé salta Mbangula e prova il sinistro che termina fuori.

Nel primo tempo le due squadre si fronteggiano in mezzo al campo senza creare occasioni da gol pericolose.

Al 42° la prima vera occasione del match è della Juventus: cross di Yildiz con Vlahovic che colpisce il pallone di polpaccio ed indirizza verso l’angolino ma Svilar è bravissimo a deviare in calcio d’angolo!

Al 44° viene ammonito Saelemaekers per un intervento in scivolata in ritardo su Gatti.

Nell’intervallo subito due sostituzioni per la Juventus: entrano Koopmeiners e Conceicao al posto di Cabal e Mbangula.

Al 60° due sostituzioni anche nella Roma: entrano Dybala e Zalewski al posto di Soulé e Saelemaekers.

Al 66° ancora due cambi per la Juventus: entrano Douglas Luiz e Mckennie al posto di Locatelli e Fagioli.

Al 70° doppia occasione per la Juventus con le conclusioni di Coinceicao prima e poi di Yildiz entrambi deviate dai difensori della Roma.

Al 71° entra in campo Manu Konè al posto di Pisilli.

All’82° nella Roma entrano Baldanzi e Shomurodov al posto di Dovbyk e Pellegrini.

All’83° nella Juventus entra Nico Gonzalez al posto di Vlahovic.

Al 90° la Roma sfiora il gol del vantaggio! Gran sinistro di Angelino dal limite dell’area che sfiora il palo alla sinistra di Di Gregorio!

Tabellino di Juventus – Roma 0-0:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal (46′ Koopmeiners); Locatelli (65′ McKennie), Fagioli (65′ Douglas Luiz); Cambiaso, Yildiz, Mbangula (46′ Conceicao); Vlahovic (82′ Gonzalez). All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Danilo, Kalulu, Rouhi.



ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pisilli (71′ Kone), Cristante, Pellegrini (81′ Baldanzi); Soulè (61′ Dybala), Dovbyk (81′ Shomurodov), Saelemaekers (61′ Zalewski). All. De Rossi. A disp. Marin, Ryan, Smalling, Abdulhamid, Paredes, Dahl, Sangare, Costa, Nardin, El Shaarawy.

Arbitro: Guida della sez. di Torre Annunziata



Ammoniti: Fagioli, Saelemaekers, Bremer, Mancini

