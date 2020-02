Video Gol Highlights Juventus-Fiorentina 3-0: De Ligt e doppietta Cristiano Ronaldo

La Juventus batte la Fiorentina all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nell’anticipo mattutino della domenica della 22° giornata di Serie A, 3° turno del girone di ritorno.

I bianconeri tornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana, fermando i viola dopo quattro risultati utili consecutivi.

La sintesi di Juventus-Fiorentina 3-0, 22° giornata di Serie A

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, ma non trovano gli attaccanti, grazie all’ottima fase difensiva degli ospiti, che ripartono con pericolosità in contropiede.

E, infatti, a creare pericoli sono gli ospiti, che si vedono negare la gioia del gol più volte da un superlativo Szczesny, attento su Pulgar e miracoloso due volte sul colpo di tacco di Chiesa e il destro a volo di Lirola, mentre Dragowski si fa trovare pronto sul destro dalla distanza di Bentancur.

Il gol è nell’aria ed arriva al 40′ minuto, quando Cristiano Ronaldo trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Pezzella.

Anche il secondo tempo è molto equilibrato, anche perché i padroni di casa gestiscono molto bene il possesso palla addormentando i ritmi di gioco e tenendo lontani gli ospiti, che non riescono più ad uscire dalla propria metà campo con efficacia.

Dopo un tentativo di Benassi, i padroni di casa sfiorano più volte il raddoppio con Higuain, grande intervento di Dragowski, bravo anche su De Ligt e Rabiot.

Al 81′ minuto arriva il raddoppio dei padroni di casa firmato dal solito Cristiano Ronaldo, altro rigore, questa volta fischiato dall’arbitro per fallo Ceccherini su Bentancur.

Gli ospiti accusano il colpo e spariscono dal campo. I padroni di casa ne approfittano per chiudere i giochi al 91′ minuto con l’imperioso stacco di testa di De Ligt sugli sviluppi di un calcio piazzato di Dybala.

Il tabellino di Juventus-Fiorentina 3-0, 22° giornata di Serie A

JUVE-FIORENTINA 3-0

Juve (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot (42′ st Matuidi); Douglas Costa (38′ st Bernardeschi), Higuain (22′ st Dybala), C. Ronaldo.

A disp.: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Coccolo, Ramsey. All.: Sarri

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola (44′ st Agudelo), Pulgar, Benassi, Ghezzal (15′ st Vlahovic), Dalbert; Chiesa, Cutrone (29′ st Sottil).

A disp.: Terracciano, Brancolini, Badelj, Sottil, Montiel, Venuti, Terzic. All.: Iachini

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 40′ rig. Ronaldo (J), 35′ st rig. Ronaldo (J), 45′ st De Ligt (J)

Ammoniti: Bonucci (J); Chiesa, Pezzella, Ghezzal, Ceccherini (F)

Espulsi: –

©RIPRODUZIONE RISERVATA