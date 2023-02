Video Gol Highlights Juventus-Fiorentina 1-0: Sintesi 12-2-2023

Video Gol e Highlights Juventus-Fiorentina 1-0, 22° Giornata Serie A: decide la rete di Rabiot

La Juventus batte di misura la Fiorentina all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nel posticipo pomeridiano della domenica della ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva per i bianconeri, che raggiungono quota ventinove punti provando ad allungare sulla zona retrocessione, distante quindici punti, e avvicinarsi alla zona europea, ora a meno dieci punti.

Altra sconfitta per i toscani, la seconda consecutiva, che non vincono ormai da cinque partite, in cui hanno conquistato solo un punto.

Sintesi di Juventus-Fiorentina 1-0

Out Kaio Jorge, Bonucci, Milik, Pogba e Miretti per Massimiliano Allegri, che stupisce tutti schierando il tridente super offensivo costituito da Di Maria, Vlahovic e Chiesa e lanciando De Sciglio a centrocampo con Locatelli, Rabiot e Kostic, mentre conferma Danilo, Bremer e Alex Sandro in difesa davanti a Szczesny in uno schieramento molto camaleontico, un 3-4-3 pronto a diventare 4-4-2 o 4-2-3-1 in fase offensiva.

Non ci sono Sottil, Barak, Mandragora e Igor per Vincenzo Italiano, che concede una chance dal primo minuto a Ranieri in difesa con Milenkovic, Dodò e Biraghi a protezione di Terracciano, conferma Amrabat e Duncan con Bonaventura e il tridente d’attacco composto da Ikone, Kouame e Gonzalez.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre sono molto attente in fase difensiva, dove si mostrano ordinate e compatte, ma ripartono con grande velocità in contropiede ribaltando con facilità l’azione.

Dopo un salvataggio di Bremer sulla linea al colpo di testa di Kouame e un paio di occasioni per Locatelli e Kostic, giallo per Alex Sandro e Duncan, al 34′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con l’ammonito Rabiot, che trova il gol del vantaggio su assist di Di Maria.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco ed attaccano a testa bassa gli avversari, bravissimi a chiudere tutti gli spazi, rendendosi pericolosi con il solo Ikone.

Non cambia molto il copione della partita in un secondo tempo disputato su ritmi più bassi, visto che i padroni di casa hanno le linee dei reparti molto stretti, non permettendo agli ospiti di trovare il pertugio per la giocata.

Dopo l’ammonizione a Bonaventura, al 60′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Vlahovic, su imbucata di Kostic, ma l’arbitro annulla tutto per posizione di fuorigioco ravvisata dalla nuova tecnologia semiautomatica.

Entrano Terzic, Fagioli, Cabral, Saponara, Castrovilli, Kean e Jovic al posto di Dodò, Di Maria, Gonzalez, Bonaventura, Duncan, Vlahovic e Ikone, ed è proprio Kean a costringere Terracciano ad un paio di parate importanti, mentre Chiesa non trova la porta da buona posizione prima di uscire per Paredes.

Nel finale c’è ancora tempo per i gialli a Bremer, Kean e Kostic e per il pareggio degli ospiti al 90′ minuto firmato da Castrovilli, ancora una volta annullato per fallo di Ranieri su Locatelli ravvisato dal VAR.

Highlights e Video Gol di Juventus-Fiorentina 1-0:

Tabellino di Juventus-Fiorentina 1-0

Marcatore: pt 34′ Rabiot.

Assist: pt 34′ Di Maria.



Juventus (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria (31′ st Fagioli), Vlahovic (20′ st Kean), Chiesa (38′ st Paredes). A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Barbieri, Iling-Junior, Barrenechea, Soulé. All. Allegri.



Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo (35′ st Terzic), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (35′ st Saponara), Amrabat, Duncan (16′ st Castrovilli); Nico Gonzalez (35′ st Cabral), Kouamé, Ikoné (20′ st Jovic). A disp. Cerofolini, Sirigu, Venuti, Martinez Quarta, Bianco, Brekalo. All. Italiano.



Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Var: Mazzoleni di Bergamo.

Ammoniti: pt 18′ Ambrabat (F), 19′ Alex Sandro (J), 31′ Duncan (F); st 3′ Bonaventura (F), 40′ Bremer (J), 43′ Kostic (J), 45′ Allegri (J), 50′ Kean (J).