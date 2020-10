Video gol-highlights Italia-Olanda 1-1: sintesi 14/10/2020

Video gol-highlights Italia-Olanda: finisce 1-1 con i gol di Pellegrini e Van de Beek.

Non va oltre l’1-1 l’Italia di Mancini che al “Gewiss Stadium” di Bergamo affronta un’Olanda rivoluzionata nel modulo dal nuovo tecnico De Boer. “Azzurri” sorpresi dall’atteggiamento degli avversari, molto guardinghi e bravi a chiudere gli spazi, così come a sfruttare la propria velocità sugli esterni e la qualità nel mezzo. Al vantaggio di Pellegrini risponde il pareggio di Van de Beek, per un’Italia quasi annullata nel secondo tempo e che ora dovrà rincorrere la Polonia, in grado di prendersi la vetta vincendo sulla Bosnia.

Italia-Olanda: la sintesi della partita

Olanda che prova a imbrigliare gli “azzurri” con una difesa a tre bloccata e un atteggiamento molto guardingo. I nostri gestiscono infatti il pallone, ma faticano a creare vere occasioni nei primi minuti, eccetto un tentativo di Pellegrini che finisce largo. L’Olanda schiera un centrocampo completo sia della qualità di De Jong che della quantità di Wijnaldum, con de Beek a costruire gioco. Nell’Italia è Barella a dettare i tempi, vista un’evidente difficoltà di Jorginho ad esprimersi sui suoi standard. Proprio Barella serve una palla “al bacio” smarcando Pellegrini che, solo davanti a Cillessen, trova il vantaggio da vero centravanti. L’Italia va ancora vicina al raddoppio con Immobile, ben servito da Verratti, che però viene chiuso in angolo. La partita sembra in controllo degli “azzurri”, ma l’Olanda riesce a trovare il pareggio con Van de Beek: discesa sulla sinistra di Blind, pallone in mezzo e tiro smorzato di Depay, sul rimpallo si avventa il centrocampista dello United che sigla l’1-1. Dopo il pareggio, l’Italia comincia a soffrire gli avversari, i quali si spingono soprattutto sulla sinistra sfruttando un Blind in serata di grazia: suoi i palloni che portano Depay a provarci due volte di testa senza trovare la porta. L’Italia torna a premere nel finale di tempo con un paio di occasioni da parte di Spinazzola, chiuso con i piedi da Cillessen, e Bonucci, il cui colpo di testa termina alto sulla traversa. Il primo tempo si chiude comunque in parità.

Secondo tempo di sofferenza per la nostra Nazionale che nel primo quarto d’ora patisce l’iniziativa avversaria. L’Olanda va infatti vicina al gol sia con Wijnaldum che De Jong, entrambi chiusi in angolo da Donnarumma. Gli “azzurri” hanno una grossa opportunità solo con Immobile, lanciato da solo contro Cillessen da un errore di Hateboer: il tiro del laziale è centrale e viene neutralizzato. Ancora l’Olanda che continua a spingere e ci prova con un diagonale di Wijnaldum respinto ancora da Donnarumma. Mancini allora prova a cambiare le carte in tavola e a dare nuovo equilibrio con Locatelli al posto di Verratti e Kean al posto di Chiesa. Proprio l’ex Juventus prova a dare un po’ di spinta in più sulla sinistra e si rende pericoloso con un paio di movimenti in profondità nel tentativo di attaccare la porta. Nonostante ciò la squadra di Mancini non crea grossi problemi dalle parti di Cillessen e si deve accontentare dell’1-1 dopo aver rischiato su un nuovo tentativo di Depay che finisce alto sulla traversa. L’1-1 fa scivolare gli “Azzurri” al secondo posto del girone, dietro una Polonia vittoriosa contro la Bosnia.

Video gol-highlights Italia-Olanda

Italia-Olanda: il tabellino della partita

Italia-Olanda 1-1: 16′ Pellegrini (I), 25′ Van de Beek (O)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti (Locatelli 55′), Jorginho, Barella; Pellegrini (Florenzi 72′), Immobile, Chiesa (Kean 55′). Allenatore: Mancini

OLANDA(3-4-3): Cillessen; Hateboer, Van Dijk, De Vrij, Akè; Hateboer, Wijnaldum, F. De Jong, Van de Beek; Blind (Veltman 76′); L. De Jong, Depay (Babel 90+1′). Allenatore: De Boer

Arbitro: Taylor (ENG)

Ammoniti: Verratti (I), D’Ambrosio (I), Kean (I)

Espulsi:

