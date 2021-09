Video Gol Highlights Italia – Lituania 5-0: sintesi 08-09-2021

Video dei Gol e Highlights di Italia Lituania 5-0: gli azzurri di Mancini ritrovano gol e vittoria contro la Lituania al Mapei Stadium di Reggio Emilia grazie alle doppiette di Kean e Raspadori e al gol di Di Lorenzo.

La nazionale di Mancini dopo i due pareggi contro Bulgaria e Svizzera ritrova la vittoria contro la Lituania e grazie al 5 a 0 di Reggio Emilia ipoteca il primo posto nel Girone C di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

L’Italia nonostante l’ampio turn over adottato da Mancini va subito in vantaggio al 10° minuto con Kean e trova il raddoppio dopo 3 minuti con Raspadori. Ancora Raspadori al 23° e Kean al 29° siglano il Poker di gol nella prima mezzora di gioco e chiudono la partita.

In apertura di ripresa arriva il gol del 5 a 0 di Di Lorenzo.

Italia-Lituania 5-0: la sintesi

Gara subito in ascesa: dopo una conclusione di Dubickas, deviata da Donnarumma, gli “azzurri” trovano il vantaggio con Kean, lesto a recuperare un retropassaggio sbagliato a Novikovas e a superare Setkus. Poco dopo è Raspadori a tentare una conclusione dal limite. Utkus, con una deviazione sfortunata, beffa il proprio portiere.

La Lituania pasticcia in difesa: Klimavicius sbaglia un disimpegno e quasi permette a Raspadori di trovarsi a tu per tu con Setkus. L’attaccante neroverde manca il controllo, ma pochi minuti dopo si rifa con gli interessi: Bernardeschi premia la sovrapposizione di Di Lorenzo, cross in mezzo, nuova respinta difettosa di un difensore e “Jack” può siglare la doppietta personale.

La Lituania è in ginocchio e l’Italia prova anche a divertirsi: Bernardeschi, regista dietro le punte, serve di prima Kean, che davanti a Sektus emula il proprio compagno di reparto e ci porta sul 4-0. Ancora Raspadori si rende pericoloso con una conclusione dal limite, di poco alta. Bernardeschi prova a mettersi in proprio, ma va solo a lambire il palo sinistro.

Nel secondo tempo Mancini cambia le carte in tavola facendo entrare Sirigu e Calabria, mentre la Lituania inserisce un altro difensore (Saktus) per coprirsi ancora di più. Ma la musica non cambia: Raspadori si avventa su un tiro di Biraghi respinto, segna, ma l’arbitro annulla. L’appuntamento col 5-0 è solo di poco rinviato perché Di Lorenzo approfitta di un errore di posizione di Sektus per beffarlo con un pallonetto.

Esordisce Scamacca, dentro al posto di Bernardeschi, e ha subito l’occasione di segnare su un cross di Kean. Il suo colpo di testa è bloccato da Sektus. Gli azzurri continuano ad attaccare: entra Berardi e serve bene Raspadori in sovrapposizione. Sul cross non arriva Scamacca. Cristante lascia a Castrovilli, che centra il palo di destro.

La Lituania non ha più mezzi per reagire e si arrende allo strapotere azzurro.

La “Giovine Italia” di Mancini ruba subito l’occhio. Tre punti fondamentali per il morale, ma anche per la classifica.

Video Gol Highlights di Italia Lituania 5-0:

Tabellino di Italia Lituania 5-0:

Italia (4-3-3): Donnarumma(Sirigu 45′); Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Biraghi (Calabria 45′); Cristante, Jorginho (Castrovilli 60′), Pessina; Bernardeschi (Scamacca 60′), Raspadori, Kean (Berardi 72′). Ct: Roberto Mancini.

Lituania (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Klimavicius (Tutisinas 82′), Utkus, Slavickas; Dapkus, Slivka; Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas (Uzela 72′). Ct: Razanauskas.

Marcatori: 10′, 29′ Kean (I), 13′, 23′ Raspadori (I), 53′ Di Lorenzo (I)

Ammonito: 71′ Klimavicius

Arbitro: Pawson (ENG)

