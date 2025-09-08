Video Gol Highlights Italia – Israele 5-4 Qualificazioni Mondiale 2026

Gattuso - Stadiosport.it

Video dei Gol e Highlights di Italia – Israele 5-4: seconda vittoria consecutiva per la nazionale di Rino Gattuso che supera anche contro Israele segnando 5 gol ma subendone 4 e rischiando tanto nel finale.

L’Italia continua a vincere con Gattuso in panchina e batte Israele anche se con molta fatica e tanti rischi segnando 5 gol ma subendone 4 e venendo riagganciata dal 4 a 2 al 4 pari.

Sul campo neutro di Debrecen in Ungheria l’Italia di Rino Gattuso centra la seconda vittoria consecutiva nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2026 battendo Israele 5-4 in una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Grazie a questa vittoria gli Azzurri agganciano Israele con 9 punti in 4 partite, al comando della classifica del Girone di qualificazione c’è la Norvegia che è a 12 punti a punteggio pieno.

Il match si è acceso fin dai primi minuti con un’Italia inizialmente in difficoltà. Al 16’ un’autorete di Locatelli ha portato in vantaggio Israele, costringendo gli uomini di Gattuso a inseguire. La reazione non si è fatta attendere e al 40’ è stato Moise Kean a firmare l’1-1, sfruttando al meglio l’assist di Mateo Retegui. Ma la serata era tutt’altro che in discesa: al 52’ l’ex Venezia Dor Peretz ha riportato avanti gli israeliani, prima che, appena due minuti dopo, Kean trovasse nuovamente il pari, ancora una volta grazie al contributo di Retegui.

Spinta dall’entusiasmo, l’Italia ha completato la rimonta con Matteo Politano, che al 58’ ha siglato il 3-2 sul terzo assist personale di un incontenibile Retegui. La partita sembrava incanalata sui binari giusti quando all’81’ Giacomo Raspadori ha firmato il 4-2. Ma il finale è stato da cardiopalma: all’87’ un’autorete di Bastoni ha riaperto il match, Peretz all’89’ ha trovato la doppietta personale riportando Israele sul 4-4, prima che, solo due minuti più tardi, Sandro Tonali segnasse il gol decisivo del 5-4.

Una vittoria fondamentale per la corsa ai Mondiali 2026, che conferma la crescita della squadra sotto la gestione Gattuso e regala nuova fiducia agli Azzurri.

Cronaca di Italia – Israele 5-4:

Cronaca 1° Tempo:

3’ – Brivido in area azzurra, ma il VAR salva l’Italia

Israele parte forte: Bastoni chiude provvidenzialmente sul primo palo, concedendo corner. Sulla battuta nasce una mischia e la palla finisce in rete, ma l’arbitro consulta il VAR e annulla il gol per un fallo su Donnarumma.

6’ – Gioco fermo, Lemkin a terra

Duro contrasto con Kean: il difensore israeliano rimane a terra dolorante, staff medico in campo.

8’ – Italia in costruzione, ma manca profondità

Gli uomini di Gattuso provano a sfruttare Di Lorenzo sulla destra, ma il passaggio filtrante viene letto dalla difesa avversaria.

9’ – Primo cambio forzato per Israele

Lemkin non ce la fa: entra Shlomo al suo posto.

12’ – Rischio enorme in area azzurra

Errore in disimpegno di Barella, ne approfitta Dor Peretz che viene anticipato in extremis da Donnarumma: intervento pulito, ma che fa tremare i tifosi italiani.

14’ – Kean ci prova, ma la difesa chiude

Scambio veloce Barella-Kean, l’attaccante entra in area ma il tiro viene murato da un difensore.

16’ – Israele in vantaggio! Autorete di Locatelli

Manovra veloce degli ospiti, palla bassa in area e Locatelli, nel tentativo di anticipare l’avversario, devia la sfera nella propria porta. Donnarumma sorpreso e Italia sotto 0-1.

19’ – Italia sterile, ma domina il possesso

Gli Azzurri hanno il 65% di possesso palla, ma non riescono a creare veri pericoli.

22’ – Retegui pericoloso, Israele salva in extremis

L’attaccante prova la conclusione sul primo palo, ma viene murato. Sul successivo corner, Tonali cerca la deviazione ma Khalaili libera in fallo laterale.

24’ – Retegui vicino al gol, ma l’azione sfuma

Dimarco crossa teso in area, Retegui sfiora la deviazione vincente ma il portiere israeliano è reattivo e respinge.

26’ – Israele pericoloso da fermo

Punizione dalla trequarti, palla sul secondo palo e Shlomo di piatto trova solo l’esterno della rete. Brivido per Donnarumma.

28’ – Azione insistita, ma nessuno calcia

Kean serve Tonali, che appoggia per Barella: i tre si cercano in area, ma nessuno conclude e l’occasione sfuma.

31’ – Italia vicinissima al pari! Traversa di Locatelli

Cross preciso di Dimarco, sponda aerea di Retegui e conclusione acrobatica di Locatelli: il pallone sbatte sulla traversa. Sull’azione successiva, Kean spreca da posizione favorevole calciando largo.

34’ – Politano troppo irruento

Pressione alta dell’esterno azzurro, ma Revivo protegge palla e subisce fallo.

36’ – Biton tenta il mancino, Donnarumma c’è

Il centrocampista israeliano calcia rasoterra dal limite, Donnarumma blocca senza difficoltà.

38’ – Fallo in attacco su Di Lorenzo

Il terzino riceve un pestone in area, punizione per l’Italia.

40’ – KEAN! PAREGGIO AZZURRO 1-1

Retegui inventa un assist perfetto, Kean riceve e dal limite scarica un rasoterra preciso che batte il portiere israeliano. Italia di nuovo in partita!

40’ – Tonali sfiora il raddoppio

Sul pallone vagante al limite, il centrocampista del Milan prova il destro di prima intenzione: palla fuori di un soffio.

44’ – Tre minuti di recupero

L’arbitro segnala l’extra time. L’Italia prova a chiudere in avanti.

47’ – Israele ci prova su punizione

Biton calcia centrale, sfruttando un varco nella barriera, ma Donnarumma è attento e blocca senza problemi.

48’ – Intervallo a Debrecen

Duplice fischio: Israele e Italia vanno negli spogliatoi sull’1-1. Primo tempo complicato per gli uomini di Gattuso, chiamati a reagire nella ripresa.

Cronaca 2° Tempo:

2’ – Italia subito propositiva

Politano arriva sul fondo e crossa verso l’area, ma Mancini non riesce a trovare l’impatto con il pallone.

3’ – Retegui pressa alto, Israele rischia

L’attaccante azzurro mette pressione su Nachmias che, di testa, riesce comunque a servire il portiere evitando guai peggiori.

4’ – Doppia occasione clamorosa per l’Italia

Prima Kean calcia a botta sicura in area, Perez respinge, poi Tonali prova il tap-in sul primo palo ma ancora il portiere israeliano salva. Sul corner seguente, Mancini colpisce alto sopra la traversa.

6’ – Buona azione verticale, ma Kean spreca

L’Italia prova uno scambio rapido Tonali-Kean, ma l’attaccante non controlla bene e la difesa chiude.

7’ – Gol di Dor Peretz, Israele torna avanti 1-2

Guizzo di Solomon che salta Politano e serve Peretz in area: destro preciso e potente, Donnarumma battuto.

9’ – Doppietta di Kean! Italia 2-2

Risposta immediata: Retegui riceve, serve Kean che dal limite calcia forte col destro e infila il portiere. L’Italia è di nuovo in partita.

11’ – Politano cerca Kean, difesa attenta

Cross sul primo palo, Kean prova la deviazione ma non trova compagni.

12’ – Scontro aereo pauroso tra Kean e Nachmias

Testa contro testa, entrambi restano a terra storditi. Interviene lo staff medico, ma i due rientrano.

13’ – Politano!!! Italia in vantaggio 3-2

Rimessa laterale per Retegui, controllo spalle alla porta e colpo di tacco geniale per Politano che calcia di sinistro all’angolino. Italia avanti per la prima volta!

19’ – Israele vicino al pari

Cross morbido verso il secondo palo per Biton, che di testa manda il pallone a lato.

20’ – Triplo cambio per Israele

Entrano Jehezkel, Mizrahi e Baribo al posto di Dasa, Biton e Khalaili.

23’ – Cambi per Gattuso

Dentro Orsolini per Politano e Frattesi per Barella.

27’ – Retegui spreca il poker

Cross perfetto di Dimarco, Retegui colpisce di testa ma alza troppo la mira.

29’ – Donnarumma salva tutto!

Salomon prova un tiro-cross insidioso, Donnarumma respinge con il braccio, il tap-in israeliano finisce alto. Subito dopo, imbucata perfetta di Tonali per Frattesi che calcia sull’esterno della rete.

31’ – Locatelli salva l’Italia sulla linea

Errore di Donnarumma in uscita, conclusione ravvicinata israeliana, ma Locatelli si immola e respinge sulla linea.

33’ – Doppio cambio Italia

Raspadori prende il posto di Kean, Cambiaso sostituisce Dimarco.

36’ – Poker Azzurro! Raspadori fa 4-2

Tonali inventa per Frattesi, assist perfetto per Raspadori che con freddezza batte Perez da due passi.

42’ – Autogol di Bastoni! Israele accorcia 4-3

Cross basso in area, Bastoni nel tentativo di anticipare l’avversario devia nella propria porta.

43’ – Ultimi cambi

Gattuso inserisce Maldini per Retegui, Israele risponde con Turgeman.

44’ – Pareggio clamoroso di Peretz! 4-4

Punizione dalla trequarti, torre sul secondo palo e Peretz da due passi insacca di testa. Difesa ferma e Donnarumma incerto nell’uscita.

45’ – Recupero lunghissimo: 7 minuti

L’arbitro concede un maxi recupero.

46’ – TONALI!!! Italia di nuovo avanti 5-4

Azione insistita degli Azzurri, Tonali riceve al limite e piazza un destro chirurgico sul secondo palo. Perez battuto, stadio in delirio!

48’ – Orsolini pericoloso, murato

Conclusione dell’esterno azzurro respinta dalla difesa israeliana.

52’ – Ultima occasione Israele, poi festa Italia

Colpo di testa ravvicinato di Revivo, Di Lorenzo devia in angolo. Sugli sviluppi non c’è più tempo: Italia-Israele finisce 5-4! Vittoria sofferta e preziosissima per la corsa ai Mondiali 2026.

Video Gol e Highlights Italia – Israele 5-4:

Tabellino di Italia – Israele 5-4:

ISRAELE (4-2-3-1): Dan Peretz; Dasa (dal 20′ st Jehezkel), Nachmias, Lemkin (dall’8′ pt Shlomo), Revivo; Dor Peretz, E. Peretz; Khalaili (dal 20′ st Baribo), Gloukh, Solomon; Biton (dal 20′ st Mizrahi). A disposizione: Glazer, Niron, Shlomo, Mizrahi, Jehezkel, Blorian, Gandelman, Kanichowky, Azouly, Shua, Baribo, Turgen. CT: Ben Shimon

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Dimarco (dal 33′ st Cambiaso), Barella (dal 23′ st Frattesi), Locatelli, Tonali, Politano (dal 23′ st Orsolini); Retegui (dal 43′ st Maldini), Kean (dal 33′ st Raspadori). A disposizione: Meret, Vicario Bellanova, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Rovella, Frattesi, Raspadori, Pio Esposito, Orsolini, Maldini. CT: Rino Gattuso

Marcatori: al 16′ pt Locatelli (autorete), al 40′ pt Kean, al 7′ st Dor Peretz, al 9′ st Kean, al 13′ st Politano, al 36′ st Raspadori, al 44′ st Dor Peretz, al 47′ st Tonali