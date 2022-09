Video Gol Highlights Italia-Inghilterra 1-0: Sintesi 23-9-2022

Video Gol e Highlights Italia-Inghilterra 1-0, 5° Giornata Lega A Gruppo 3 Nations League: Raspadori decisivo

L’Italia batte l’Inghilterra allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella quinta giornata della Lega A del Gruppo 3 di Nations League.

E’ una vittoria prestigiosa e importantissima per gli azzurri, che si portano al secondo posto in classifica con otto punti, ma con lo scontro diretto da disputare la prossima settimana, fondamentale per cancellare anche la sconfitta per 5-2 dell’estate appena conclusa.

Bruttissima sconfitta per gli inglesi, che perdono ancora contro la nazionale italiana, ma è un ko che significa ultimo posto con due punti e, soprattutto, retrocessione.

Sintesi di Italia-Inghilterra 1-0

Squadra completamente rivoluzionata dal ct Roberto Mancini, che schiera il 3-5-2 con Toloi, Bonucci e Acerbi in difesa a protezione di Donnarumma, mentre sulle fasce giocano di Lorenzo e Dimarco. In mediana spazio a Cristante con Jorginho e Barella e in attacco giocano Raspadori e Scamacca.

Dall’altra parte, invece, il ct Gareth Southgate gioca con Pope a porta, James, Maguire, Dier e Walker in difesa, Bellingham e Rice in mediana per dare equilibrio al quartetto d’attacco composto da Saka, Foden e Sterling sulla trequarti alle spalle di Kane.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputata su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre sono ben messe in campo, brave a fare possesso palla, ma anche a difendere con lo ordine e compattezza grazie ad un pressing molto aggressivo.

L’unica vera occasione è dei padroni di casa, più precisamente nei piedi di Scamacca, che trova la super parata di Pope, ma le due squadre non riescono a sfondare sulla trequarti e vince l’equilibrio, visto che latitano i tentativi a porta.

Completamente diverso il secondo tempo, visto che le squadre cominciano ad allungarsi favorendo lo spettacolo e il divertimento con tante occasioni.

Dopo l’ammonizione di Bonucci, entrano Gnonto e Pobega al posto di Scamacca e Barella, con il primo subito pericoloso con una bella giocata.

Al 68′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Raspadori con un bellissimo destro a giro sfruttando il lancio lungo di Bonucci.

Gli ospiti inseriscono Shaw e Grealish per Walker e Saka e la differenza subito si vede, visto che gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio, alzano il baricentro e finalmente si fanno vedere dalle parti di Donnarumma.

Infatti, è proprio il portiere italiano a risultare decisivo due volte su Kane e Di Lorenzo si fa ammonire prima dell’entrata in campo di Gabbiadini al posto di Raspadori.

La palla gol del raddoppio è nei piedi prima di Gabbiadini, miracolo di Pope, e poi di Dimarco, che colpisce il palo, e Cristante, in curva.

Nel finale c’è spazio anche per Frattesi e Emerson per Dimarco e Jorginho, oltre ad una conclusione centrale di Rice, ad un giallo per Grealish e un colpo di testa impreciso di Bellingham.

Highlights e Video Gol di Italia-Inghilterra 1-0:

Tabellino di Italia-Inghilterra 1-0

Italia (3-5-2): Donnarumma; Acerbi, Bonucci, Toloi; Di Lorenzo, Barella 5,5 (18′ st Pobega), Jorginho 6 (44′ st Frattesi), Cristante, Dimarco 6,5 (44′ st Emerson); Raspadori 7 (36′ st Gabbiadini), Scamacca 6 (18′ st Gnonto).

Ct: Mancini



Inghilterra (4-2-3-1): Pope; James, Dier, Maguire, Walker 5 (27′ st Shaw); Bellingham, Rice; Sterling, Foden, Saka 5 (27′ st Grealish); Kane.

Ct: Southgate



Arbitro: Gil Manzano

Marcatori: 23′ st Raspadori (It)

Ammoniti: Bonucci (It), Di Lorenzo (It), Grealish (In)

Espulsi: