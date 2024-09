Video Gol Highlights Israele-Italia 1-2: sintesi 09-09-2024

Highlights e Video Gol di Israele-Italia 1-2, 2° giornata Nations League: sul neutro di Budapest offriamo una prestazione meno brillante di quella di venerdì, ma i tre punti sono ugualmente nostri ed è quello che contava di più. Rischiamo un po’ troppo quando il risultato è in bilico, forse sottovalutando l’avversario, ma quando bisogna colpire lo facciamo. Il gol di Abu Fani al 90° era evitabile, ma per fortuna non è il preludio alla beffa.

Frattesi e Kean segnano un gol per tempo e decidono l’incontro, mentre Abu Fani accorcia le distanze.

Considerando la contemporanea vittoria della Francia sul Belgio (2-0), la classifica è la seguente: Italia e Francia 6, Belgio 3 e Israele 0. Prossimi appuntamenti: 10 ottobre a Roma contro i belgi e il 14 a Udine ancora contro gli israeliani.

La Sintesi di Israele-Italia 1-2

Ovviamente non potevamo aspettarci le praterie lasciate dalla Francia, ma dovevamo temere il contropiede israeliano che, nel corso del primo tempo, ci ha dato grattacapi in un paio di circostanze e dobbiamo ringraziare solo la scarsa precisione di Solomon al momento del dunque.

Non che noi si sia maggiormente precisi e al 26°, zolla o non zolla è da capire, Bellanova grazia a sua volta i blu. Non li grazia, invece, Frattesi quando trova la rete con un bel DO di petto su invito di Dimarco al minuto 38.

Nei secondi conclusivi del tempo si rivede, infine, Bellanova con un destro da fuori area parato in due tempi da Gerafi. Non c’è molto altro da dire sulla prima frazione, che finisce praticamente qui.

La nostra ripresa non è particolarmente brillante e Israele ci crea ancora difficoltà, in particolare quando Jehezkel per poco non beffa Donnarumma con una lieve, ma velenosa, deviazione su un tiro da fuori area di un compagno.

Nel miglior momento isreaeliano, però, riusciamo comunque a raddoppiare con un’azione che culmina con il tiro di Raspadori respinto da Gerafi e il tap-in vincente di Kean al minuto 62.

Poi arriva la girandola di cambi e qualche altro tentativo nostro, ma Gerafi fa buona guardia; il terzo gol lo segniamo con Tonali, ma questi è in fuorigioco millimetrico sul tiro-cross di Kean e viene annullato.

Accade pochissimo dopo il nostro raddoppio, ma nel primo dei quattro minuti di recupero Israele riapre clamorosamente la partita: sugli sviluppi di una punizione, il pallone arriva ad Abu Fani, che beffa Donnarumma con un destro al volo da dentro l’area potente e preciso. Poi più nulla.

Video Gol e Highlights di Israele-Italia 1-2

Il Tabellino di Israele-Italia 1-2

Israele (4-2-3-1): Gerafi; Jehezkel, Nachmias, Shlomo, Revivo; Abada (78′ David), Kanichowsky (67′ Abu Fani); Lavi (46′ Jaber), Peretz (67′ Safuri), Solomon; Khalaili (46′ Gloukh). CT: Ben Shimon

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova (64′ Cambiaso), Frattesi, Ricci (86′ Zaccagni), Tonali, Dimarco (71′ Udogie); Raspadori (64′ Brescianini); Kean (86′ Retegui). CT: Spalletti

Marcatori: 38′ Frattesi, 62′ Kean e 90′ Abu Fani

Arbitro: Kruzliak (SVK)

Ammoniti: Gatti, Jehezkel e Jaber

