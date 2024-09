Video Gol Highlights Inter-Milan 1-2: Sintesi 22-09-2024

Il Risultato di Inter-Milan 1-2, 5° giornata Serie A: due anni e sei derby persi dopo, i rossoneri tornano a battere i nerazzurri e con questa vittoria possono ben dire di aver ridato senso a un’annata che era iniziata male e che avrebbe potuto concludersi già stasera in caso di sconfitta, per di più umiliante. Il Milan, stavolta, se la gioca e non si smarrisce alla prima difficoltà e il 2-1 finale appare anche stretto vista la produzione offensiva di oggi e gli sprechi sotto porta.

Il Milan sale a 8 punti e raggiunge proprio l’Inter, che deve dunque rimandare l’aggancio alla vetta ove si staglia da solo lo stemma del Torino.

La Sintesi di Inter-Milan 1-2

Il Milan parte meglio e, dopo una parata di Sommer su Morata, al 10° passa in vantaggio con Pulisic: lo statunitense conclude a rete dopo una splendida azione personale con ben tre avversari saltati come birilli.

Passato l’iniziale torpore, l’Inter prende lentamente le redini del match e lo conduce mettendo alle corde i rossoneri, ma manca la precisione; i nerazzurri però premono e premono e alla fine il tanto cercato 1-1 arriva: a segnare, con un sinistro preciso in diagonale, è Dimarco, che pareva a rischio per infortunio, e che invece diviene protagonista con una conclusione perfetta su pregevole assist di Martinez.

Nel finale di tempo l’Inter, che ha decisamente schiacciato gli avversari, sfiora anche il raddoppio: al 42° Maignan è bravissimo a respingere un diagonale di Thuram in corner. Viene concesso un minuto di recupero, al termine del quale il parziale può dichiararsi concluso.

Ad inizio ripresa è il Milan a sfiorare il vantaggio con un gran colpo di testa di Leao prodigiosamente neutralizzato da Sommer.

Quello rossonero è un autentico dominio, ma Sommer pare imbattibile e respinge ogni conlusione. Al 66° il VAR toglie ai rossoneri un possibile rigore per un fallo di mano in area di Martinez, il cui intervento è valutato regolare in quanto effettuato con la spalla.

Tante occasioni, dunque. Ci provano Leao, Pulisic e Reijnders, ma Sommer è sempre eccellente; anche Abraham ha una grossa chance al 77°, ma la spreca calciando a lato da ottima posizione.

Al minuto 89 i rossoneri trovano finalmente il meritatissimo gol del vantaggio: una perfetta punizione di Reijnders viene spedita in rete da Gabbia con un gran colpo di testa. I minuti di recupero sono sei e vengono ottimamente gestiti dagli “ospiti”, diciamo così, bravi a non lasciare varchi. Al triplice fischio, dopo l’ennesimo gol divorato da Okafor con un tiro a lato, è festa grande per il Milan.

Highlights e Video Gol di Inter-Milan 1-2

Il Tabellino di Inter-Milan 1-2

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (82′ Carlos Augusto); Dumfries (65′ Darmian), Barella (74′ Zielinski), Calhanoglu (65′ Asllani), Mkhitaryan (65′ Frattesi), Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi

Milan (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Pulisic (78′ Okafor), Fofana, Reijnders, Leao (87′ Chukwueze); Morata (78′ Loftus-Cheek), Abraham (92′ Pavlovic). Allenatore: Fonseca

Marcatori: 10′ Pulisic, 28′ Dimarco, 89′ Gabbia

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Mkhitaryan, Fofana, Calhanoglu, Asllani, Dimarco

Espulsi:

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.