Video Gol Highlights Inter-Fiorentina 4-0: Sintesi 3-9-2023

Video Gol e Highlights Inter-Fiorentina 4-0, 3° Giornata Serie A: segnano Thuram, Lautaro Martinez e Calhanoglu

L’Inter distrugge la Fiorentina allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella domenica della terza giornata di Serie A.

Tutto fin troppo facile per i nerazzurri, che raggiungono la vetta della classifica rimanendo a punteggio pieno, mentre i viola si fermano dopo due risultati utili consecutivi e la qualificazione ai gironi delle coppe europee.

Sintesi di Inter-Fiorentina 4-0

Out Acerbi e Sensi per Simone Inzaghi, che schiera Darmian, De Vrij e Bastoni in difesa davanti a Sommer, scelto Mkhitaryan a centrocampo con Calhanoglu, Barella, Dumfries e Dimarco e confermato Thuram con Lautaro Martinez in attacco.

Non ci sono Barak, Castrovilli e Ikone per Vincenzo Italiano, che punta su Dodò, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa a protezione di Christensen a porta, mentre conferma Mandragora con Arthur in mediana, Kouame sulla trequarti con Bonaventura e Nico Gonzalez, ma lancia Beltran in attacco.

E’ una partita molto bella nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre molto equilibrate, sono compatte in fase difensiva e mostrano grandissima qualità sulla trequarti.

Dopo una bellissima conclusione di Bonaventura, al 24′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Thuram, che trova il gol del vantaggio firmando la sua prima rete italiana su assist del solito Dimarco.

Momento di difficoltà per gli ospiti, che sembrano accusare il colpo, si abbassano molto e vanno in balia dei padroni di casa, bravi ad approfittare del momento spingendo sull’acceleratore e sfiorando il raddoppio ancora con Thuram, Lautaro Martinez e Calhanoglu, mentre vengono ammoniti Ranieri e Barella.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Nzola e Sottil al posto di Beltran e Kouame, ma in campo ci sono solo i padroni di casa, visto che gli ospiti sembrano stanchi, senza energie.

Dopo il palo di Dumfries, al 53′ minuto i padroni di casa raddoppiano con il solito Lautaro Martinez su assist di Thuram.

Entrano Brekalo e Infantino per Bonaventura e Nico Gonzalez, ma i padroni di casa firmano il tris al 58′ minuto, quando Calhanoglu trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Christensen su Thuram.

Spazio a Frattesi per Barella, ma non cambia il copione della partita, visto che i padroni di casa, pur lasciando il possesso palla agli avversari, pericolosi con Sottil, ci provano ancora con Thuram, che esce per Arnautovic quando Cuadrado e Carlos Augusto subentrano per Dumfries e Dimarco.

Al 73′ minuto i padroni di casa calano il poker, ancora Lautaro Martinez, che si regala una bella doppietta sfruttando il cross di Cuadrado.

Nel finale c’è spazio anche per Amatucci e Asllani per Arthur e Calhanoglu.

Highlights e Video Gol di Inter-Fiorentina 4-0:

Tabellino di Inter-Fiorentina 4-0

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries (70′ Cuadrado), Barella (59′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (70′ Carlos Augusto); Thuram (70′ Arnautovic), Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur (76′ Amatucci), Mandragora; Gonzalez (55′ Brekalo), Bonaventura (55′ Infantino), Kouamé (46′ Sottil); Beltran (46′ Nzola). All. Italiano

Arbitro: Matteo Marchetti

Gol: 24′ Thuram, 53′ Lautaro Martinez, 58′ rig. Calhanoglu, 74′ Lautaro Martinez

Assist: Dimarco (I, 1-0), Thuram (I, 2-0), Cuadrado (I, 4-0)

Ammoniti: Ranieri

Espulsi: nessuno