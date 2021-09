Video Gol Highlights Inter-Bologna 6-1: Sintesi 18-9-2021

Video Gol e Highlights Inter-Bologna 6-1, 4° Giornata Serie A: la sblocca Martinez, raddoppia Skriniar, tris di Barella, poker di Vecino e doppietta di Dzeko, segna anche Theate

L’Inter umilia il Bologna allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel secondo anticipo del sabato della quarta giornata di Serie A.

I nerazzurri tornano alla vittoria dopo il mezzo passo falso del pareggio della scorsa settimana, portandosi a quota dieci punti in classifica.

Bruttissima sconfitta per i felsinei, che pure arrivavano da tre risultati utili consecutivi e sette punti conquistati nelle prime tre giornate di campionato.

Inter – Bologna – 4° giornata di Serie A 2021/2022

Sintesi di Inter-Bologna 6-1

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa dominano in lungo ed in largo, mentre gli ospiti non riescono ad essere veloci né qualitativi nelle giocate.

Al 6′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Martinez, su assist di Dumfries.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere dalle parti di Handanovic con il solito Soriano, ma in difesa traballano.

E, infatti, al 31′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Skriniar, questa volta su assist di Dimarco direttamente da calcio d’angolo.

Gli ospiti crollano definitivamente, vanno in completa balia degli avversari, che ne approfittano per firmare il tris al 35′ minuto con Barella al termine di un bellissimo contropiede.

Nel finale i padroni di casa rischiano di dilagare, ma Skorupski fa il fenomeno fermando sul più bello Dimarco.

Nel secondo tempo gli ospiti scompaiono completamente dal campo o, forse, non entrano proprio, lasciandosi distruggere dai padroni di casa, che fanno ciò che vogliono in attacco.

Dopo la traversa di Martinez e la parata di Skorupski su Brozovic, al 54′ minuto i padroni di casa calano il poker con Vecino, su altro assist di Dimarco.

E al 62′ minuto addirittura arriva la manita di Dzeko, su lancio in profondità di Barella.

Diventa un semplice allenamento per i padroni di casa, che vanno sul ko tennistico al 68′ minuto, ancora Dzeko, che si regala una bella doppietta servito da Sanchez sulla linea del fuorigioco.

Nel finale, dopo le occasioni di Dumfries e Dimarco, al 87′ minuto gli ospiti rendono meno amara la sconfitta con la rete di Theate, su assist di Barrow.

Highlights e Video Gol di Inter-Bologna 6-1:

Tabellino di Inter-Bologna 6-1

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 7, De Vrij 6,5 (22′ st Ranocchia 6), Bastoni 6,5 (29′ st Kolarov 6); Dumfries 7,5, Barella 7, Brozovic 6,5 (29′ st Gagliardini 6), Vecino 6,5, Dimarco 7; Martinez 7 (22′ st Sanchez 6), Correa 5,5 (29′ Dzeko 7,5).

Allenatore: Inzaghi 7,5



Bologna (4-2-3-1): Skorupski 5; De Silvestri 5 (29′ st Theate 6,5), Medel 4,5, Bonifazi 4,5, Hickey 4,5 (11′ Dijks 5); Svanberg 6 (11′ st Vignato 6), Dominguez 5,5 (24′ st van Hooijdonk 6); Skov Olsen 5,5, Soriano 6, Sansone 5 (11′ st Barrow 6); Arnautovic 5.

Allenatore: Mihajlovic 4



Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 6′ Martinez (I), 30′ Skriniar (I), 34′ Barella (I), 9′ st Vecino (I), 18′ e 23′ st Dzeko (I), 41′ st Theate (B)

Ammoniti: De Silvestri (B), Hickey (B)

Espulsi:

