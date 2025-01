Video Gol Highlights Inter-Bologna 2-2: sintesi 15-01-2025

Il Risultato di Inter-Bologna 2-2, recupero 19° giornata Serie A: colpaccio dei felsinei a “San Siro” contro i meneghini, fermati sul pareggio e relativamente rallentati. I ragazzi di Vincenzo Italiano soffrono, rischiano il giusto e piazzano due colpi vincenti nei momenti clou del match. L’Inter crea e sbaglia molto e Sommer la salva spesso in altre circostanze. Passo indietro sicuramente, ma il mese di gennaio deve ancora entrare nella fase clou.

Dumfries e Martinez ribaltano il vantaggio di Castro, ma Holm siglia il definitivo pareggio.

L’Inter non rosicchia punti al Napoli né si allontana dall’Atalanta ed è seconda con 44 punti, tre in meno dei partenopei e uno in più degli orobici, ma nel weekend queste si sfideranno al “Gewiss Stadium” e i nerazzurri ospiteranno l’Empoli, per cui il sandwich potrebbe cambiare forma o addirittura ingrediente principale. Il Bologna, invece, va a 30, non controsorpassa il Milan e resta 8°.

La Sintesi di Inter-Bologna 2-2

La partita è inizialmente favorevole ai felsinei, che al 9° colgono un palo con una conclusione di Moro eviata sul palo da Sommer e al 15° passano meritatamente in vanaggio grazie a una deviazione di Castro su altra conclusione del centrocampista croato con la maglia numero 6.

L’Inter, però, fa l’Inter e pareggia dopo quattro minuti: Bastoni e Odgaard entrano in rotta di collisione a centrocampo e il difensore ha la meglio servendo poi Thuram, dal quale nasce, con un assist di tacco, una gran conclusione di Dimarco respinta inizialmente da Skorupski e, infine, ribadita a rete da Dumfries.

Il VAR, intervenuto per un possibile fallo di Bastoni ad inizio azione apparso evidente ai molti, clamorosamente convalida il gol e si riparte, dunque, dall’1-1.

Dopo il pareggio, i nerazzurri danno il via a un assalto alla diligenza con numerose conclusioni fuori misura o non pericolose, mentre quando riesce a mettere il becco fuori dalla propria area i rossoblu sfiorano il nuovo vantaggio al 39° con un colpo di testa di Odgaard che Sommer toglie letteralmente dalla porta con un balzo portentoso.

Proprio nel primo e unico minuto di recupero l’equilibrio si rompe nuovamente e stavolta a favore dell’Inter grazie a Martinez, che, dall’interno dell’area, devia di potenza un preciso cross di Dimarco. La prima frazione si chiude qui.

La ripresa vede i padroni di casa costantemente in avanti per cercare il terzo gol, ma a rendersi pericoloso è il solo Martinez con un tiro deviato in angolo da Skorupski al 62°.

Poco dopo, però, gli ospiti pareggiano inaspettatamente con una carambola che parte da un cross di Lykogiannis, prosegue con lo scarico di Orsolini e si conclude con la stoccata vincente, sebbene deviata da Bastoni, dell’altro terzino Holm.

Altri pochi minuti e il Bologna sfiora anche il nuovo vantaggio con Orsolini, che riesce nel doppio passo e cerca l’angolo trovando, invece, l’ennesimo miracolo di Sommer.

Dopo dieci minuti senza sussulti, al minuto 80 Taremi, entrato al posto di Martinez, si divora il terzo gol facendosi anticipare da Skorupski dopo un tocco smarcante di Thuram; l’iraniano, cinque minuti dopo, manca un’altra occasione su altro traversone del francese.

Si tratta delle ultime occasioni per i nerazzurri e della partita in generale: al 94° il triplice fischio pone fine alla contesa.

Highlights e Video Gol di Inter-Bologna 2-2

Il Tabellino di Inter-Bologna 2-2

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Holm (76′ De Silvestri), Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler (88′ Dallinga), Moro (67′ Pobega); Orsolini, Odgaard (67′ Ferguson), Ndoye; Castro (87′ Erlic). Allenatore: Italiano

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian (70′ Pavard), De Vrij, Bastoni (83′ Buchanan); Dumfries, Barella, Asllani (70′ Asllani), Zielinski, Dimarco (70′ Carlos Augusto); Martinez (74′ Taremi), Thuram. Allenatore: Inzaghi

Marcatori: 15′ Castro, 19′ Dumfries, 46′ pt Martinez e 64′ Holm

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Holm

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.