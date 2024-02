Video Gol Highlights Inter-Atletico Madrid 1-0: Sintesi 20-2-2024

Video Gol e Highlights Inter-Atletico Madrid 1-0, Andata Ottavi di finale Champions League: decide Arnautovic

L’Inter batte l’Atletico Madrid allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Sintesi di Inter-Atletico Madrid 1-0

Out Acerbi, Cuadrado e Sensi per Simone Inzaghi, che schiera De Vrij in difesa con Pavard e Bastoni davanti a Sommer, a centrocampo Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, mentre in attacco giocano Lautaro Martinez e Thuram.

Non ci sono Azpilicueta, Lemar e Vitolo per Diego Pablo Simeone, che punta su Molina, Gimenez, Hermoso e Lino in difesa a protezione di Oblak, in mediana i soliti Koke, Witsel, De Paul, Niguez e Llorente, mentre in attacco gioca solo Griezmann.

E’ una partita abbastanza a senso unico nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Ci sono solo i padroni di casa in campo, che prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano un vero e proprio assedio alla porta degli ospiti, completamente rintanati nella propria metà campo.

I padroni di casa riescono a trovare trame pericolose in attacco con Lautaro Martinez e Thuram, che impegnano più volte Oblak, sempre attento.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Savic e Arnautovic al posto di Thuram e Gimenez, e non cambia il copione della partita, visto che i padroni di casa continuano a macinare gioco contro avversari fin troppo difensivisti.

E’ proprio il neo entrato a creare grandi pericoli prima del giallo a Hermoso, sostituito da Morata, quando entrano anche Reinildo, Barrios, Carlos Augusto, Darmian e Frattesi al posto di Niguez, Molina, Dimarco, Dumfries e Mkhitaryan.

Gli ospiti non esistono in attacco e rischiano ancora sulle giocate di Lautaro Martinez, per questo provano ad inserire anche Correa al posto di Griezmann.

Al 79′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato proprio con Arnautovic, che trova il gol del vantaggio respingendo in porta la palla dopo la respinta di Oblak sulla conclusione di Lautaro Martinez.

Nel finale è grande reazione da parte degli ospiti, che si riversano nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio, ma Lino e Morata, anche ammonito con Savic, Frattesi e Koke, sono poco precisi, ed entra anche Alexis Sanchez al posto di Lautaro Martinez.

Highlights e Video Gol di Inter-Atletico Madrid 1-0:

Tabellino di Inter-Atletico Madrid 1-0