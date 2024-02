Video gol-highlights Inter-Atalanta 4-0: sintesi 28-02-2024

Video gol-highlights Inter-Atalanta 4-0: nerazzurri dominanti, con le reti di Darmian, Lautaro, Dimarco e Frattesi.

Inter-Atalanta 4-0: la squadra di Inzaghi mette la firma sul ventesimo Scudetto. Dominante la formazione vicecaampione d’Europa, che dopo aver segnato con Darmian, chiude i conti già nel primo tempo grazie a Lautaro.

Le reti di Dimarco e Frattesi, nella ripresa, servono ad arrotondare la vittoria e certificare, ancora di più, la ricchezza di una rosa che ha pochi eguali in Europa.

La vittoria vale il +12 sul secondo posto, e permette ai nerazzurri di guardare all’impegno continentale con maggior serenità.

La sintesi di Inter-Atalanta 4-0

Partita dai ritmi alti: a una prima fase di possesso dell’Inter, risponde l’Atalanta. La squadra di Gasperini va in gol, dopo 13 minuti, con De Keteleare, ma l’arbitro annulla per irregolarità commessa da Miranchuk.

Proprio Miranchuk prova a sorprendere Sommer con un tiro dalla distanza sul quale lo svizzero si fa trovare pronto. Ci prova Asllani, con un tiro che finisce fuori.

Inter ancora vicina al gol, con una combinazione Arnautovic-Lautaro: il tiro dell’argentino finisce alto.

E’ il preludio al gol: Lautaro innesca in profondità Mkhitaryan, che beffa Carnesecchi in uscita e serve Darmian. Per l’ex Torino è facile metterla dentro.

Ancora Darmian, sfiora la gioia della doppietta, ma Carnesecchi si oppone. Ancora Inter vicina al gol: è Lautaro a scagliare un tiro che si stampa sulla traversa.

Poco dopo, il 10 nerazzurro trova il raddoppio: assist di Pavard per l’argentino, che controlla il pallone e scarica il sinistro: 2-0.

Inter pericolosa anche in avvio di ripresa: Mkhitaryan apre splendidamente per Dimarco, che aggancia e tira. Carnesecchi mette in corner.

La squadra di Inzaghi cala il tris: Carnesecchi para un rigore a Lautaro (assegnato per fallo di mano di Hateboer), ma Dimarco si fionda sulla respinta e fa 3-0.

La partita, a quel punto, è indirizzata, e a mettere il sigillo ci pensa Frattesi: l’ex Sassuolo riceve da Sanchez e batte Carnesecchi, certificando, semmai ve ne fosse bisogno, la profondità della rosa a disposizione di Inzaghi.

Gli ultimi minuti di gara non regalano particolari emozioni. L’Inter vince, dominando, la propria partita di recupero. Nerazzurri lanciatissimi verso la seconda stella.

Highlights e Video gol di Inter-Atalanta 4-0

Il tabellino di Inter-Atalanta 4-0

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro.

Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione: Di Gennaro, Audero, Carlos Augusto, Bisseck, A. Stankovic, Dumfries, Klaassen, Frattesi, Buchanan, Akinsanmiro, Sarr, Sanchez.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Miranchuk, Koopmeiners; De Ketelaere.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Musso, Vismara, Toloi, Holm, Hien, Palomino, Lookman, El Bilal Touré, De roon, Bakker, Ruggeri, Adopo, Scamacca.

Marcatori: 26′ Darmian (I), 45+1′ Lautaro (I), 54′ Dimarco (I)

Ammoniti: Darmian (I), Emerson (A), Djimsiti (A), Hien (A), Bakker (A), Bastoni (A), Touré (A)