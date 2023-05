Video Gol Highlights Inter-Atalanta 3-2: Sintesi 27-5-2023

Video Gol e Highlights Inter-Atalanta 3-2, 37° Giornata Serie A: segnano Lukaku, Barella, Lautaro Martinez, Pasalic e Muriel

L’Inter batte l’Atalanta allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nell’anticipo serale della trentasettesima giornata di Serie A, diciottesimo turno del girone di ritorno.

I nerazzurri tornano alla vittoria portandosi a quota sessantanove punti in classifica a conquistando la matematica qualificazione alla prossima Champions League, in attesa della finale, e, di fatto, togliendo definitivamente i bergamaschi dalla corsa al quarto posto.

Sintesi di Inter-Atalanta 3-2

Out Correa, Dalbert, Gagliardini, Mkhitaryan e Skriniar per Simone Inzaghi, che schiera D’Ambrosio, Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Onana, a centrocampo spazio a Dumfries, Brozovic, Barella, Calhanoglu e Dimarco, mentre in attacco ci sono Lukaku e Lautaro Martinez.

Non ci sono Boga, Hateboer, Palomino, Ruggeri, Soppy e Zapata per Gian Piero Gasperini, che punta su Toloi, Djimsiti e Scalvini in difesa a protezione di Sportiello, tornano i titolari a centrocampo con Maehle, e Zappacosta sulle fasce e la mediana folta con Koopmeiners, Pasalic, De Roon e Ederson, unica punta il solito Hojlund.

E’ una partita davvero divertente e spettacolare, visto che si gioca su ritmi davvero intensi tra due squadre che hanno qualità incredibili, dando vita a tantissime occasioni e gol.

Si parte subito forte, visto che al 2′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Lukaku, che trova il gol del vantaggio su assist di Lautaro Martinez.

E al 5′ minuto arriva anche il raddoppio di Barella ribandendo in rete la palla dopo la doppia parata di Sportiello alle conclusioni di Dimarco.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia degli avversari, che fanno ciò che vogliono a centrocampo dominando in lungo ed in largo, rendendosi pericolosi ancora con Lukaku, Dimarco e Calhanoglu.

Con il passare dei minuti finalmente gli ospiti reagiscono, alzano il baricentro, pressano con maggiore aggressività e si rendono pericolosi con Hojlund, Koopmeiners e Scalvini.

E, infatti, al 37′ minuto gli ospiti accorciano il risultato con Pasalic, che trovare il gol al termine dell’ennesima azione corale.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, visto che i padroni di casa sono bravi a gestire il possesso palla contro ospiti forse un po’ apatici.

Ci provano Lautaro Martinez, Lukaku e Calhanoglu, viene ammonito Toloi, poi si rende pericoloso anche Barella dopo l’entrata in campo di Lookman, Muriel e Gosens al posto di Pasalic, Ederson e Dimarco.

Al 77′ minuto i padroni di casa segnano ancora con Lautaro Martinez al termine di una bellissima azione corale di Lukaku e Brozovic.

C’è spazio per Dzeko, De Vrij, Asllani, Darmian e Okoli, che subentrano a Lukaku, Bastoni, Barella, D’Ambrosio e Maehle.

Nel finale c’è spazio ancora per il gol di Muriel al 91′ minuto sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Highlights e Video Gol di Inter-Atalanta 3-2:

Tabellino di Inter-Atalanta 3-2

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio (36′ st Darmian), Acerbi, Bastoni (36′ st De Vrij); Dumfries, Barella (36′ st Asllani), Brozovic, Calhanoglu, Dimarco (24′ st Gosens); Lautaro, Lukaku (36′ st Dzeko).

A disp.: Handanovic, Cordaz, Bellanova, Stankovic, Akinsanmiro, Curatolo. All.: Inzaghi



Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle (41′ st Okoli), De Roon, Ederson (24′ st Muriel), Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic (16′ st Lookman); Hojlund.

A disp.: Musso, Rossi, Demiral, Bernasconi, Colombo, Falleni. All.: Gasperini



Arbitro: Orsato

Marcatori: 1′ Lukaku (I), 3′ Barella (I), 36′ Pasalic (A), 32′ st Lautaro (I), 47′ st aut. Onana (I)

Ammoniti: Toloi (A)

Espulsi: –