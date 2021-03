Video Gol Highlights Inter-Atalanta 1-0: Sintesi 8-3-2021

Video Gol e Highlights Inter-Atalanta 1-0, 26° Giornata Serie A: decide Skriniar

L’Inter batte l’Atalanta allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel posticipo del Monday Night della ventiseiesima giornata di Serie A, settimo turno del girone di ritorno.

E’ la settima vittoria consecutiva per i nerazzurri, che difendono il vantaggio di sei punti sulla seconda in classifica, vincendo un fondamentale scontro diretto per il titolo, mentre i bergamaschi si fermano dopo quattro vittorie consecutive, nonché cinque risultati utili consecutivi in campionato.

Sintesi di Inter-Atalanta 1-0

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Sono gli ospiti a fare possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono chiusi e compatti dietro la linea della palla, non riuscendo però a ripartire in contropiede a causa della marcatura ad uomo e al pressing ultra asfissiante degli avversari.

Di fatto, non si tira mai a porta, nonostante qualche situazione pericolosa costruita da Zapata, soprattutto quando risulta poco cinico di sinistro in posizione defilata, e le solite sgroppate di Lukaku, fermato sempre sul più bello, cioè al momento della conclusione.

Le due squadre sono aggressive, non fanno giocare l’avversario e non riescono a trovare velocità sulla trequarti, visto che non hanno il tempo e lo spazio della giocata, fino al miracolo di Handanovic sul colpo di testa a botta sicura di Zapata su angolo di Malinovskyi, che subito dopo la mette in testa a Toloi, ma a salvare questa volta è Brozovic sulla linea della porta.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti continuano a tenere in mano il pallino del gioco e i padroni di casa a compattarsi e tentare di ripartire in contropiede, ma è una guerra a centrocampo.

Al 55′ minuto, praticamente alla prima vera occasione, i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Skriniar, dopo la sponda intelligente di Bastoni, sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Gli ospiti provano a reagire, continuano il loro monologo ed iniziano un vero e proprio assedio alla difesa dei padroni di casa, che non cambiano atteggiamento, rischiando sulla conclusione leggermente imprecisa di Zapata e solita grande parata di Handanovic sul diagonale di Muriel, mentre Pasalic non trova la porta con un destro al volo nel finale.

Highlights e Video Gol di Inter-Atalanta 1-0

Tabellino di Inter-Atalanta 1-0

Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; Skriniar 6,5, De Vrij 6, Bastoni 6,5; Hakimi 5,5 (40′ st D’Ambrosio sv), Barella 6, Brozovic 6 (32′ st Gagliardini 6), Vidal 5 (7′ st Eriksen 6,5), Perisic 6,5 (40′ st Darmian sv); Martinez 6 (32′ st Sanchez 6), Lukaku 6. A disp.: Radu, Kolarov, Ranocchia, Sensi, Young, Vecino, Pinamonti. All.: Conte 6,5.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 5,5, Romero 6,5, Djimsiti 7 (36′ st Palomino sv); Maehle 6,5, Freuler 6,5 (36′ st Pasalic sv), De Roon 6,5, Gosens 6; Pessina 5 (28′ st Miranchuk 5), Malinovskiy 5,5 (1′ st Ilicic 5,5); Zapata 5,5 (25′ st Muriel 5,5). A disp.: Rossi, Gollini, Caldara, Ruggeri, Ghislandi, Kovalenko, Lammers. All.: Gasperini 6.

Arbitro: Mariani

Marcatori: 9′ st Skriniar

Ammoniti: Romero (A)

Espulsi: nessuno

