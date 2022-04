Video Gol Highlights Hellas Verona-Genoa 1-0: Sintesi 4-4-2022

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Genoa 1-0, 31° Giornata Serie A: decide Simeone

L’Hellas Verona batte il Genoa allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel primo posticipo del lunedì della trentunesima giornata di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno.

Gli scaligeri tornano alla vittoria dopo tre partite, in cui avevano collezionato due punti, portandosi a quota quarantacinque punti in classifica.

Dalla prima vittoria alla prima sconfitta per la squadra ligure, che arrivava da otto risultati utili consecutivi, ben sette pareggi consecutivi e una vittoria, dieci punti conquistati con il cambio allenatore, non approfittando dei risultati delle altre competitor nella corsa per non retrocedere, rimanendo quindi terzultimi con ventidue punti, tre di distanza dalla salvezza.

Sintesi di Hellas Verona-Genoa 1-0

Non ci sono Dawidowicz, Pandur, Veloso e Lasagna per Ivan Tudor, che punta su Bessa nel tridente d’attacco con Simeone e Caprari. In difesa torna Ceccherini con Gunter e Casale davanti a Montipò, così come sulle fasce ci sono finalmente Faraoni e Lazovic, che completano il centrocampo con Tameze e Ilic in mediana.

Out Buksa, Cambiaso, Czyborra, Ostigard e Vanheusden per Alexander Blessin, che rilancia Maksimovic in difesa al fianco di Vasquez, confermando Hefti e Frendrup sulle fasce a protezione di Sirigu. In mediana ci sono Badelj e Sturaro, mentre sulla trequarti viene scelto Gudmundsson con Melegoni e Portanova alle spalle di Destro unica punta.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi davvero intensi. I padroni di casa ci mettono qualità nel giro della palla, mentre gli ospiti pressano con aggressività e provano a chiudere tutti gli spazi con ordine.

Dopo l’ammonizione di Sturaro, al 6′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Simeone su cross di Bessa.

Gli ospiti accusano un po’ il colpo, si abbassano troppo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che approfittano del momento per gestire con qualità i ritmi di gioco.

Con il passare dei minuti gli ospiti riescono finalmente ad alzare il baricentro e a sfruttare i movimenti di Melegoni e Portanova, che trovano le ottime risposte di Montipò.

Eppure, a sfiorare il gol sono i padroni di casa, che si affidano ad uno scatenato Caprari, che prima colpisce il palo e poi si vede negare la gioia personale da un magnifico Sirigu.

Nel finale vengono ammoniti Ceccherini e Tameze nei padroni di casa e Gudmundsson negli ospiti.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Galdames e Yeboah per Gudmundsson e Sturaro negli ospiti, che cercano una reazione soprattutto dalla panchina, ma i padroni di casa continuano a macinare gioco.

Dopo un colpo di testa impreciso di Simeone, Montipò si fa trovare pronto prima su Destro e poi su Galdames.

Entrano anche Piccoli e Amiri al posto di Destro e Portanova, il primo subito ammonito, il secondo vicinissimo al pareggio, se non fosse per il grande salvataggio difensivo di Lazovic, che esce nel doppio cambio che vede coinvolto anche Bessa per Hongla e Depaoli.

Giallo anche per Caprari e Casale, si rende pericoloso Hongla con una bella conclusione e c’è spazio anche per Frabotta, Sutalo e Ekuban, che sostituiscono Caprari, Melegoni e Faraoni.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Genoa 1-0:

Tabellino di Hellas Verona-Genoa 1-0

Marcatori: 5′ p.t. Simeone

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni (dal 34′ s.t. Sutalo), Tameze, Ilic, Lazovic (25′ s.t. Depaoli); Bessa (dal 25′ s.t. Hongla), Caprari (dal 90′ s.t. Frabotta); Simeone. All.: Tudor.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Frendrup; Sturaro (dal 1′ s.t. Galdames), Badelj; Gudmundsson (dal 1′ s.t. Yeboah), Melegoni (dal 33′ s.t. Ekuban), Portanova; Destro. All.: Blessin.

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: 2′ p.t. Sturaro, 36′ Ceccherini, 38′ p.t. Tameze, 45′ p.t Godmundsson; 20′ s.t. Bessa; 27′ s.t. Casale, 32′ s.t. Hefti