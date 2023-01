Video Gol Highlights Hellas Verona-Cremonese 2-0: Sintesi 9-1-2023

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Cremonese 2-0, 17° Giornata Serie A: doppietta di Lazovic

L’Hellas Verona batte la Cremonese allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nel primo posticipo del lunedì della diciassettesima giornata di Serie A.

I liguri tornano alla vittoria dopo undici partite, in cui avevano collezionato solo un punto, lanciandosi al terzultimo posto a quota nove punti, ancora sei punti di svantaggio dalla zona salvezza.

Terza sconfitta consecutiva per i lombardi, ora ultimi in classifica con sette punti in classifica, ben otto punti in meno del quartultimo posto.

Sintesi di Hellas Verona-Cremonese 2-0

Out Cortinovis, Faraoni, Lasagna e Praszelik per Salvatore Bocchetti, che schiera Dawidowicz, Hien e Ceccherini in difesa davanti a Montipò, ancora Depaoli e Doig sulle fasce, c’è Ilic con Tameze in mediana e il tridente d’attacco costituito da Lazovic, Djuric e Kallon.

Non ci sono Acella, Chiriches, Meite e Radu per Massimiliano Alvini, che gioca con Ferrari, Bianchetti e Lochoshvili in difesa a protezione di Carnesecchi, confermati Sernicola e Castagnetti a centrocampo con Pickel e Valeri, torna Zanimacchia nel tridente d’attacco con Dessers e Buonaiuto.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, durante il quale si gioca su ritmi davvero molto intensi. Molto meglio i padroni di casa, che fanno un buon possesso palla, pressano con aggressività gli avversari, recuperano palla alti e trovano con qualità i propri esterni.

Al 9′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Lazovic, che trova il gol del vantaggio risolvendo una mischia in area di rigore su assist di Kallon, servito da Tameze, al termine di una bella azione iniziata da Doig.

Gli ospiti sembrano accusare il colpo, si abbassano molto e i padroni di casa ne approfittano per insistere e rendersi pericolosi con un colpo di testa di Djuric, prima del giallo a Kallon.

Al 26′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio, ancora Lazovic, che si regala una bellissima doppietta al termine di un bellissimo contropiede di Doig.

Il secondo gol taglia le gambe agli ospiti, che vanno in completa balia dei padroni di casa, che gestiscono con aggressività e grinta, rendendosi ancora pericolosi con Kallon e Lazovic, mentre viene ammonito Castagnetti e Buonaiuto risulta impreciso.

Molto più noiosa la partita nel secondo tempo, visto che le due squadre combattono su ogni pallone, dando vita ad un match spezzettato e pieno di falli.

Vengono ammoniti Sernicola e Djuric, mentre entrano Okereke, Tsadjout, Afena-Gyan, Ascacibar, Sulemana e Verdi al posto di Buonaiuto, Dessers, Zanimacchia, Castagnetti, Ilic e Kallon.

Gli ospiti ci provano in tutti i modi a creare pericoli, ma non riescono mai a spaventare il portiere, mentre anche Lochoshvili prende un cartellino giallo prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Piccoli, Magnani, Terracciano e Ciofani subentrare al posto di Djuric, Ceccherini, Lazovic e il georgiano.

Nel finale c’è tempo per le ammonizioni di Verdi e Okereke

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Cremonese 2-0:

Tabellino di Hellas Verona-Cremonese 2-0

Marcatori: 9′ p.t. Lazovic; 26′ p.t. Lazovic

HELLAS VERONA (3-4-2-1) – Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini (dal 30 ‘s.t. Magnani); Depaoli, Ilic (dal 22′ s.t. Sulemana), Tameze, Doig; Lazovic (dal 38′ s.t. Terracciano), Kallon (dal 22’ s.t. Verdi); Djuric (Dal 30 ‘s.t. Piccoli). All. Zaffaroni

CREMONESE (3-4-1-2) – Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili (dal 40′ s.t. Ciofani; Sernicola, Pickel, Castagnetti (dal 20′ s.t. Ascacibar), Valeri; Buonaiuto (dal 16′ s.t. Tsadjout); Dessers (daò 16′ s.t. Okereke), Zanimacchia (16′ s.t. Afena-Gyan). All. Alvini

Arbitro: Mariani

Ammoniti: 26′ p.t. Kallon, 31′ p.t. Castagnetti, 9′ s.t. Sernicola, 18′ s.t. Djuric, 69′ s.t. Lochsoshvilli