Video Gol Highlights Germania-Scozia 5-1: sintesi 14-06-2024

Il Risultato di Germania-Scozia 5-1, 1° giornata Europeo 2024 Gruppo A: i tedeschi iniziano con il botto sommergendo di gol i poveri scozzesi, mai così remissivi. Il 19 giugno la Germania affronterà l’Ungheria e la Scozia la Svizzera.

Wirtz apre le marcature, Musiala raddoppia e Havertz chiude i conti su rigore già nel primo tempo. Nella ripresa Fullkrug fa poker, poi segnano gli scozzesi su autorete di Rudiger e, infine, partecipa alla festa anche Emre Can.

La Sintesi di Germania-Scozia 5-1

I tedeschi cominciano subito ad attaccare e al 10° trovano il vantaggio nonché il primo gol della manifestazione: Kroos apre bene verso la trequarti destra per Kimmich, che a sua volta vede e serve l’accorrente Wirtz, bravissimo a sorprendere Gunn con un piatto destro che, toccato vanamente dal portiere stesso, tocca il palo ed entra in rete.

I padroni di casa seguitano ad attaccare con ferocia e al 19° raddoppiano con un’altra splendida azione: Gundogan serve in area Havertz, che con una finta mette fuori causa il difensore avversario e apre per il controllo e la sventola vincente di Musiala diretta sotto la traversa.

Al minuto 25 Musiala viene steso da Christie, attaccante, e Turpin indica il dischetto per poi essere corretto dal VAR; è soltanto punizione dal limite e il tentativo di Havertz, deviato dalla barriera, viene parato da Gunn.

Non c’è la reazione scozzese e la Germania prosegue inesorabile nei suoi attacchi costringendo Gunn a uscire più volte e precipitosamente dalla propria porta per allontanare i palloni che piovono dalle sue parti.

Al 42° un’altra splendida giocata dei teutonici per poco non finisce per portarli sul 3-0: Musiala ubriaca Porteous e dà palla a Kimmich, il cui traversone finisce sulla testa di Gundogan, ma Gunn compie un miracolo che viene vanificato dal successivo fallo di Porteous sullo stesso numero 10.

E’ rigore dopo l’On Field Rewiev e anche espulsione del centrale scozzese, la prima del torneo; la trasformazione viene affidata a Havertz, il cui sinistro è impeccabile e spiazza il povero Gunn. Il primo tempo, prolungato di quattro minuti in virtù del recupero, non ha altro da offrire.

L’inizio del secondo tempo è sorprendentemente favorevole alla Scozia, che guadagna metri grazie ad alcuni calci di punizione senza esito, ma sono sempre i tedeschi a rendersi pericolosi grazie ad una sassata di Rudiger al 51° che Gunn riesce a deviare in angolo con un buon tuffo sulla sua destra.

Nell’area scozzese piovono palloni e tedeschi da ogni lato e prima dell’ora di gioco Wirtz sfiora la traversa da pochi metri e Musiala conclude dopo l’ennesimo slalom trovando ancora pronto Gunn.

La Germania effettua alcuni cambi per preservare le forse in vista del prossimo match contro la Svizzera e uno dei subentrati, Fullkrug, prende parte alla festa al minuto 68: un pallone in area, mal controllato da Hanley, sul destro dell’attaccante del Borussia Dortmund per l’imprendibile tiro di esterno-collo diretto all’incrocio dei pali.

Lo stesso Fullkrug sigla anche il gol del 5-0 facendo doppietta, ma in offside, e la sua doppietta sfuma. A volere il gol è soprattutto Sané, anche lui entrato a giochi fatti, ma difetta sempre in precisione o potenza.

All’improvviso la Scozia va in avanti e al minuto 87 riesce a trovare il gol della bandiera: un calcio di punizione dai trenta metri arriva sulla testa di McGregor e carambola su quella di Rudiger beffando l’inoperoso Neuer. Interviene il VAR per un possibile offide dello stesso McGregor, ma il gol è regolare.

La partita, prolungata di ulteriori tre minuti, finisce con il quinto e ultimo gol tedesco al 93°, un bel tiro di Emre Can, anch’egli subentrato, da circa venti metri che fulmina ancora Gunn. Il match finisce qui.

Highlights e Video Gol di Germania-Scozia 5-1:

Il Tabellino di Germania-Scozia 5-1

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich (46′ Gross), Kroos (80′ Emre Can); Musiala (73′ Muller), Gundogan, Wirtz (63′ Sané); Havertz (63′ Fullkrug). CT: Nagelsmann

Scozia (3-4-2-1): Gunn; Hendry, Porteous, Tierney (77′ McKenna); Ralston, McTominay, McGregor (67′ Gilmour), Robertson; McGinn (67′ McLean), Christie (82′ Shankland); Adams (46′ Hanley). CT: Clarke

Marcatori: 10′ Wirtz, 19′ Musiala, 46′ pt rig. Havertz, 68′ Fullkrug, 87′ aut. Rudiger e 93′ Emre Can

Arbitro: Turpin (FRA)

Ammoniti: Andrich, Ralston e Tah

Espulsi: 44′ Porteous

