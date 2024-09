Video Gol Highlights Genoa-Juventus 0-3: Sintesi 28-9-2024

Video Gol e Highlights Genoa-Juventus 0-3, 6° Giornata Serie A: doppietta di Vlahovic e rete di Conceicao

La Juventus batte il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel secondo anticipo del sabato della sesta giornata di Serie A.

I bianconeri tornano a conquistare i tre punti dopo tre pareggi consecutivi portandosi a quota dodici, mentre è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite per i liguri, in netta crisi.

Sintesi di Genoa-Juventus 0-3

Infortunati Ekuban, Malinovskyi, Messias e Norton-Cuffy per Alberto Gilardino, che sceglie Ahanor in difesa con De Winter, Bani, Vasquez e Zanoli a protezione di Gollini, in mediana prima per Miretti con Frendrup e Badelj, in attacco torna Pinamonti con Vitinha.

Ancora non convocati Adzic, Milik, Pogba e Weah da Thiago Motta, che conferma l’annuncio in conferenza stampa con Rouhi in difesa al fianco di Bremer, Kalulu e Danilo davanti a Perin, la coppia McKennie e Fagioli in mediana, il tridente dei trequartisti formato da Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Vlahovic unica punta.

E’ una partita molto equilibrata nel primo minuto, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza dietro la linea della palla.

Gli ospiti ci provano più volte con Fagioli, Vlahovic e Koopmeiners, mentre si fa male Badelj, sostituito da Bohinen, e viene ammonito Frendrup.

La partita esplode definitivamente nel secondo tempo, visto che al 47′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Vlahovic, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di De Winter su Yildiz trovando il gol del vantaggio.

Dopo il giallo a Fagioli, al 55′ minuto gli ospiti raddoppiano, ancora Vlahovic, che si regala una magica doppietta su assist perfetto di Koopmeiners, che prende anche una traversa dopo l’entrata in campo di Conceicao e Douglas Luiz per Gonzalez e McKennie.

C’è spazio anche per Ankeye, Kasa, Matturro, Savona, Cambiaso e Thuram, subito pericoloso, che subentrano a Vitinha, Miretti, Ahanor, Kalulu, Rouhi e Yildiz.

Viene ammonito Vasquez, ci prova Kasa, ma a rendersi pericoloso davvero è il solito Vlahovic, che sfiora la traversa sul più bello, mentre Bohinen non spaventa gli avversari.

Nel finale entra Sabelli per Zanoli, ci prova Pinamonti e al 90′ minuto gli ospiti calano il tris con Conceicao, su assist di Thuram, con velo di Koopmeiners.

Highlights e Video Gol di Genoa-Juventus 0-3:

Tabellino di Genoa-Juventus 0-3

Genoa (3-5-2): Gollini 6; De Winter 5, Bani 5,5, Vasquez 5,5; Zanoli 5,5 (40′ st Sabelli sv), Frendrup 5, Badelj 5,5 (25′ Bohinen 5), Miretti 6 (23′ st Kasa 6), Ahanor 5,5 (23′ st Matturro 6); Pinamonti 5, Vitinha 5 (23′ st Ankeye 5,5). A disp.: Leali, Sommariva, Marcandalli, Vogliacco, Thorsby, Martin, Masini, Ekhator, Accornero. All.: Gilardino 5,5.



Juventus (4-1-4-1): Perin 6; Danilo 5,5, Kalulu 6 (29′ st Savona 6), Bremer 6,5, Rouhi 5,5 (29′ st Thuram); Fagioli 6; Gonzalez 6 (17′ st Conceiçao 7), McKennie 5,5 (17′ st Douglas Luiz 6,5), Koopmeiners 7, Yildiz 6 (29′ st Cambiaso 6); Vlahovic 7,5. A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Cabal, Locatelli, Mbangula. All.: Motta 6,5.



Arbitro: Colombo

Marcatori: 3′ st rig. Vlahovic, 12′ st Vlahovic, 44′ st Conceiçao

Ammoniti: Frendrup, Vasquez (G); Fagioli (J)

Espulsi: nessuno

