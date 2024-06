Video Gol Highlights Francia-Polonia 1-1: sintesi 25-06-2024

Il Risultato di Francia-Polonia 1-1, 3° giornata Gruppo D: anche stasera i Bleus mostrano più di un problema nell’andare in rete e, anche per merito di Skorupski, passano in vantaggio solo su rigore, ma anche i polacchi hanno un penalty a disposizione e lo trasformano.

Lewandoswski risponde a Mbappé.

La Polonia chiude all’ultimo posto con un solo punto e torna a casa, mentre la Francia termina il girone a 5 punti e ottiene il 2° posto alle spalle della soprendente Austria, ma davanti all’Olanda.

La Sintesi di Francia-Polonia 1-1

Mbappè o non Mbappé, i transalpini stanno stranamente avendo poca confidenza con il gol in questa rassegna continentale.

Fresco di passaggio al Real Madrid, Mbappé cerca di sbloccarsi e la fascia sinistra francese, con lui e Hernandez, è la più trafficata, anche se la prima occasione arriva da destra: all’11° Dembelé cerca proprio Mbappè con un cross che, troppo lungo, giunge dall’altro lato a Hernandez, al quale Skorupski si oppone di piede.

Gli assalti francesi ci sono, ma anche i polacchi cercano di far male e al 33° sfiorano il clamoroso vantaggio con un colpo di testa di Lewandowski fuori di un soffio.

Il finale di tempo vede protagonisti Mbappé e Skorupski: il primo cerca insistentemente il primo gol nella competizione e prova da distanza ravvicinata al 41° e al 44°, ma il secondo è bravissimo in entrambe le occasioni. Subito dopo, il parziale va in archivio.

La Francia continua ad attaccare anche nella ripresa sfiorando nuovamente la rete con il solito Mbappé, al 49° fermato ancora dal portiere polacco e sfortunato al 50° su un tiro finito di pochissimo a lato.

Al 55° è Dembelé a involarsi verso l’area e, una volta dentro, Kiwior lo tira giù: è rigore e Mbappé finalmente si sblocca spiazzando Skorupski.

Sbloccato il match, i francesi, dopo aver tentato di chiudere i conti senza però la necessaria precisione, si rilassano e sfilacciano permettendo alla Polonia di tornare a farsi minacciosa fino all’ottenimento di un penalty al 75° per un intervento scorretto di Upamecano ai danni del neo entrato Swiderski.

Inizialmente Maignan para il tiro di Lewandowski, ma il tiro dev’essere ripetuto perché il portiere non aveva i piedi dietro la linea di porta e così il duello si ripete con un finale diverso.

L’ultimo quarto d’ora, a parte un pericoloso tiro di Lewandowski terminato oltre la traversa, non offre emozioni particolari e il match finisce dopo cinque minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Francia-Polonia 1-1

Il Tabellino di Francia-Polonia 1-1

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Tchouaméni (81′ Fofana), Kanté (61′ Griezmann), Rabiot (61′ Camavinga); Dembelè (86′ Kolo Muani), Mbappé, Barcola (61′ Giroud). CT: Deschamps

Polonia (3-4-2-1): Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, Zieliński, Zalewski (68′ Skoras); Szymanski (68′ Swiderski), Urbański, Lewandowski. CT: Probierz

Marcatori: 56′ rig. Mbappé e 79′ rig. Lewandowski

Arbitro: Guida

Ammoniti: Zalewski, Rabiot, Dawidowicz e Swiderski

