Video Gol Highlights Francia-Marocco 2-0: Sintesi 14-12-2022

Video Gol e Highlights Francia-Marocco 2-0, Semifinali Mondiali Qatar 2022: segnano Theo Hernandez e Muani

La Francia batte il Marocco al Al Bayt Stadium di Al Khor nella seconda semifinale dei Mondiali 2022 in Qatar.

I francesi conquistano la qualificazione in finale, dove proveranno a difendere il titolo contro l’Argentina, costringendo i marocchini alla finalina per il terzo posto contro la Croazia.

Sintesi di Francia-Marocco 2-0

Out Lucas Hernandez, Rabiot e Benzema per il ct Didier Deschamps, che lancia Konate in difesa con Varane, Kounde e Theo Hernandez davanti a Lloris, sceglie Fofana in mediana con Tchouameni e conferma il quartetto d’attacco con Mbappe, Griezmann e Dembele sulla trequarti alle spalle di Giroud unica punta.

Non c’è Cheddira per il ct Regragui, che recupera Mazraoui in una difesa a cinque con il rientrante Aguerd, Saiss, El Yamiq e Hakimi a protezione di Bounou, centrocampo a quattro in linea con Ziyech, Ounahi, Amrabat e Boufal, mentre En Nesyri gioca come unica punta.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero molto intensi. I francesi fanno maggiormente possesso palla, mentre i marocchini si difendono provando ad essere ordinati, per poi ripartire in contropiede.

Al 5′ minuti i francesi sbloccano subito il risultato con Theo Hernandez, che trova il gol del vantaggio ribadendo in rete la palla con un tap-in vincente dopo la ribattuta sul tentativo di Mbappe, lanciato a porta d Griezmann.

Cambia radicalmente lo spartito tattico, visto che i marocchini provano a reagire alzando tantissimo il baricentro e lasciando spazi che i francesi sono sempre molto bravi a sfruttare lanciando lungo per i propri velocisti.

Dopo una super parata di Lloris sul destro di Ounahi e la conclusione imprecisa di Ziyech, i francesi sfiorano il raddoppio con Giroud, che viene fermato solo dal palo prima dell’infortunio di Saiss, che viene sostituito da Amallah, e del giallo a Boufal.

C’è ancora tempo per una bella giocata di Mbappe, una conclusione clamorosamente poco cinica di Giroud, il tentativo di deviazione di Varane su sviluppi di calcio piazzato e il palo assurdo sulla rovesciata di El Yamiq.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Attiat-Allah al posto di un acciaccato Mazraoui e dei vari Thuram, Hamdallah e Aboukhlal per Giroud, En Nesyri e Boufal.

Non cambia il copione della partita, visto che i francesi sono bravi a gestire il risultato con un ottimo possesso palla, tenendo lontani i marocchini dalla propria metà campo.

Ci provano Fofana, Mbappe e Thuram, imprecisi in fase di conclusione, e Ezzalzouli e Muani subentrano per Amallah e Dembele.

Proprio Muani al 81′ minuto chiude i giochi segnando il gol del raddoppio sfruttando l’assist di Mbappe, grazie anche ad una deviazione di Ezzalzouli.

Nel recupero i marocchini provano almeno a segnare il gol della bandiera, ma Kounde salva sulla linea sulla conclusione di Ounahi nel grande assalto finale.

Highlights e Video Gol di Francia-Marocco 2-0:

Tabellino di Francia-Marocco 2-0

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, Hernandez; Tchouameni, Fofana; Dembélé 6 (33′ st Kolo Muani), Griezmann, Mbappé; Giroud 5,5 (21′ st Thuram).

Ct: Deschamps



Marocco (5-4-1): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss 5 (21′ Amallah 6 (33′ st Ezzalzouli)), Dari, Mazraoui 5,5 (1′ st Attiyat Allah); Ziyech, Ounahi, Amrabat, Boufal 6,5 (21′ st Aboukhlal); En-Nesyri 5,5 (21′ st Hamdallah).

Ct: Regragui



Arbitro: Ramos

Marcatori: 5′ Hernandez (F), 34′ st Kolo Muani (F)

Ammoniti: Boufal (M)

Espulsi:

Note: 3’+6′