Video Gol Highlights Fiorentina-Torino 2-1: Sintesi Coppa Italia 1-2-2023

Video Gol e Highlights Fiorentina-Torino 2-1, Quarti di finale Coppa Italia: segnano Jovic, Ikone e Karamoh

La Fiorentina batte il Torino allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel secondo dei quarti di finale di Coppa Italia.

I toscani sono la seconda squadra a conquistare le semifinali, dove affronteranno la vincente della partita di stasera, eliminando i granata.

Sintesi di Fiorentina-Torino 2-1

Out Castrovilli e Sottil per Vincenzo Italiano, che schiera Terzic in difesa con Igor, Milenkovic e Dodò davanti a Terracciano, chance per Mandragora in mediana con Barak e Bonaventura, tridente d’attacco formato da Gonzalez, Jovic e Kouame.

Non ci sono Djidji, Lazaro, Pellegri e Zima per Ivan Juric, che sceglie Buongiorno in difesa con Schuurs e Rodriguez a protezione di Milinkovic-Savic, conferma Linetty in mediana con Ricci, Vojvoda e Singo e il tridente d’attacco costituito da Sanabria, Vlasic e Miranchuk.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza per poi ripartire in contropiede.

Deve subito alzare la saracinesca Terracciano, decisivo su Vlasic, mentre Schuurs non trova la porta da ottima posizione, così come Kouame.

I padroni di casa provano a spingere sull’acceleratore rendendosi pericolosi con Mandragora, che colpisce il palo, Gonzalez e Terzic, sui quali è bravo Milinkovic-Savic, con il collega Terracciano attento sui tentativi di Sanabria e Vlasic.

Anche il secondo tempo risulta molto piacevole e divertente, visto che le due squadre sono sempre pericolose, ma anche attente concedendo solo l’inevitabile.

Dopo le conclusioni facili di Vlasic e Gonzalez, sulle quali non hanno problemi Milinkovic-Savic e Terracciano, sbaglia davvero l’impossibile Kouame, che viene sostituito da Ikone quando entrano anche Ilic e Aina per Linetty e Singo.

Al 65′ minuto i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato con Jovic, che trova il gol del vantaggio sul perfetto cross di Terzic.

Solo dopo l’entrata in campo di Cabral, Amrabat e Karamoh al posto di Jovic, Mandragora e Vojvoda, finalmente gli ospiti trovano la giusta reazione, alzano il baricentro e sfiorano il pareggio con Sanabria e Miranchuk, rischiando sulla conclusione di Ikone e sul quasi autogol di Ilic.

C’è spazio per Duncan al posto di Bonaventura e al 90′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Ikone, che risolve dopo un rimpallo ai limiti dell’area di rigore.

Nel finale c’è ancora tempo per la traversa di Cabral e sul contropiede successivo per la rete degli ospiti, che provano a dare un senso agli ultimi minuti segnando con Karamoh al 93′ minuto.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Torino 2-1:

Tabellino di Fiorentina-Torino 2-1

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Mandragora (Dal 74′ Mandragora), Bonaventura (Dal 87′ Duncan), Kouamè (Dal 62′ Ikoné), Barak, Nico Gonzalez; Jovic (Dal 74′ Cabral). Allenatore: Italiano.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Singo (Dal 62′ Aina), Linetty (Dal 62′ Ilic), Ricci, Vojvoda (Dal 76′ Karamoh); Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.

Arbitro: Doveri (Roma)

Gol: 65′ Jovic (F), 90’Ikoné (F), 93′ Karamoh (T)

Assist: Terzic, Vlasic