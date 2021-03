Video Gol Highlights Fiorentina Roma 1-2 e Sintesi 03-03-2021

Video Gol e Highlights di Fiorentina Roma 1-2: la Roma ritrova la vittoria in trasferta e batte al Franchi la Fiorentina grazie ai gol di Spinazzola e Diawara.

La Roma batte 2 a 1 la Fiorentina al Franchi grazie ad un gol di Diawara all’89° e sale a quota 47 punti in classifica al 5° posto a -2 dalla terza piazza occupata da Juventus e Atalanta.

Sintesi di Fiorentina – Roma 1-2:

Fonseca manda in campo la Roma con il solito 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Cristante e Kumbulla. A centrocampo ci sono Veretout e Diawara in linea mediana con Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Borja Mayoral punta centrale supportato da Pellegrini e Mkhitaryan.

Prandelli risponde con il 3-5-2 con Dragowski in porta e linea difensiva a 3 formata da Milenkovic Pezzella e Martinez. A centrocampo ci sono Pulgar al centro con ai lati Amrabat e Castrovilli. Sulla fascia destra c’è Venuti e Igor a sinistra. La coppia d’attacco viola è formata da Ribery e Vlahovic.

La Roma parte molto bene e ha diverse occasioni ad inizio partita.

Al 7° Spinazzola crossa dalla sinistra per Mayoral che viene anticipato da Pezzella.

Passano 5 minuti e Mkhitaryan prova il tiro da fuori area ed il pallone termina di poco sopra la traversa.

Nella prima mezzora si gioca su ritmi abbastanza lenti ed entrambe i portieri ancora non hanno dovuto fare interventi.

Al 30° c’è un pasticcio di Dragowski che in uscita si scontra con Igor al limite dell’area, non c’è nessun calciatore della Roma che ne approfitta.

Al 40° viene ammonito Mancini per un fallo su Ribery.

Al 42° Prandelli è costretto a sostituire Igor con Biraghi.

Nel finale di primo tempo Pellegrini prova la conclusione e Dragowski si allunga e respinge.

In apertura di secondo tempo la Roma passa subito in vantaggio! Mancini dalla destra crossa in area, Spinazzola entra bene e batte Dragowski sul primo palo.

Prandelli sostituisce Castrovilli infortunato con Kokorin.

AL 53° la Roma sfiora il raddoppio: Spinazzola serve di tacco Veretout che va via sulla sinistra e serve Mkhitaryan che prova il tiro al volo ma il pallone termina fuori.

Al 60° la Fiorentina trova il gol del pareggio grazie ad un contropiede veloce che si conclude con un cross dalla destra deviato nella propria porta dallo sfortunato Spinazzola.

Nell’azione del gol si infortuna anche Veretout che lascia il campo e viene sostituito da PEdro.

Al 67° Fonseca inserisce El Shaarawy al posto di Mkhitaryan.

Al 77° la Roma prova ancora la conclusione con Pellgrini da fuori area ma il tiro è debole e centrale e Dragowski blocca.

Prandelli manda in campo Caceres e Borja Valero al posto di Ribery e Pulgar.

Fonseca risponde mandando in campo Karsdorp e Smalling al posto di Peres e Kumbulla.

All’82° occasione per la Fiorentina con un bel tiro al volo di Vlahovic che viene respinto in tuffo da Pau Lopez!

All’89° c’è il gol del 2 a 1 della Roma!

Karsdorp riceve sulla destra e mette al centro un traversone rasoterra sul quale interviene Diawara per la deviazione vincente!

Il gol prima viene annullato per un fuorigioco di Karsdorp ma poi il Var segnala all’arbitro la regolarità della posizione di partenza dell’esterno olandese e Calvarese convalida il gol della Roma.

Video Gol Highlights di Fiorentina – Roma 1-2:

Tabellino di Fiorentina – Roma 1-2:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli (51′ Kokorin), Igor (42′ Biraghi); Ribery, Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Rosati, Biraghi, Borja Valero, Maxi Olivera, Caceres, Malcuit, Barreca, Montiel, Callejon, Kokorin, Eysseric. Allenatore: Prandelli.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Veretout (61′ Pedro), Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan (67′ El Shaarawy);Borja Mayoral. A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Karsdorp, Villar, Perez, Pastore, El Shaarawy, Pedro. Allenatore: Fonseca.

Marcatori: 48′ Spinazzola (R), 60′ aut. Spinazzola (R), 89′ Diawara (R)

Ammoniti: Mancini (R), Ribery (F)

