Video Gol Highlights Fiorentina-Napoli 0-2: Sintesi 16-5-2021

Video Gol e Highlights Fiorentina-Napoli 0-2, 37° Giornata Serie A: VAR annulla rete di Vlahovic per fuorigioco, traversa di Insigne, che sblocca il risultato dopo il rigore parato da Terracciano e poi prende anche un palo, raddoppia Zielinski con deviazione decisiva di Venuti

Il Napoli batte la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nell’anticipo della domenica della trentasettesima giornata di Serie A, diciottesimo turno del girone di ritorno, nonché penultimo turno di campionato.

Tredicesimo risultato utile consecutivo per i partenopei, la decima vittoria, che ormai sono ad un passo dalla qualificazione alla prossima edizione di Champions League, per la quale manca solo la matematica certezza, approfittando della salvezza già raggiunta dai toscani.

Sintesi di Fiorentina-Napoli 0-2

E’ una partita molto tattica nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa si difendono compatti e provano a rilanciare per i propri attaccanti.

Partono forte gli ospiti, che approfittano dell’atteggiamento un po’ passivo degli avversari, tirando a porta, centrale e facile per Terracciano, con Zielinski e Fabian Ruiz.

Al 13′ minuto il VAR annulla il gol di Vlahovic per posizione di fuorigioco e, stranamente, cambia psicologicamente la partita, visto che gli ospiti cominciano a spaventarsi e sbagliare tanto in fase di costruzione, mentre i padroni di casa alzano il baricentro e pressano con maggiore aggressività.

Nel finale ci prova prima Biraghi di sinistro su punizione e poi replica Insigne, che viene fermato dalla traversa quando ormai già stava festeggiando, mentre Ribery è poco cinico al termine di un bel contropiede.

Cambia radicalmente il copione della partita nel secondo tempo, visto che le due squadre si innervosiscono e ci sono tantissimi falli e proteste.

Dopo un tentativo di Politano, bravo Terracciano, al 57′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Insigne, che ribadisce in rete la palla dopo la parata del portiere su calcio di rigore ravvisato dal VAR per fallo di Milenkovic su Rrahmani, espulso Dragowski dalla panchina per proteste.

I padroni di casa provano a reagire, attaccano a testa bassa, si rendono pericolosi con Bonaventura, attento Meret, ma si sbilanciano a permettono agli ospiti di ripartire in contropiede, rischiando sul palo di Insigne.

E, infatti, al 67′ minuto gli ospiti raddoppiano proprio in contropiede con Zielinski, ma con deviazione evidente dello sfortunato Venuti.

Il secondo gol subito taglia le gambe ai padroni di casa, che non riescono più a trovare i propri attaccanti, anche grazie all’ottima gestione degli ospiti, che provano ad addormentare la partita.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Napoli 0-2:

Tabellino di Fiorentina-Napoli 0-2

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura (32′ st Callejon), Pulgar, Castrovilli (21′ st Eysseric), Biraghi (21′ st Igor); Ribery (38′ st Kouame), Vlahovic.

A disp.: Martinez Quarta, Borja Valero, Olivera, Barreca, Montiel, Amrabat, Kokorin. All.: Iachini

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Politano (31′ st Lozano), Zielinski (31′ st Mertens), Insigne; Osimhen (39′ st Petagna).

A disp.: Ospina, Contini, Mario Rui, Costanzo, Zedadka, Demme, Elmas, Labriola, D’Agostino. All.: Gattuso

Arbitro: Abisso

Marcatori: 11′ st Insigne (N), 22′ st aut. Venuti (N)

Ammoniti: Milenkovic, Ribery, Caceres, Castrovilli, Pezzella (F); Rrahmani, Hysaj, Contini (N)

Espulsi: 10′ st Dragowski (F) – dalla panchina

Note: 11′ st Terracciano (F) para un rigore a Insigne (N)

