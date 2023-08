Video Gol Highlights Fiorentina – Lecce 2-2 e Sintesi 27-08-2023

Video Gol e Highlights di Fiorentina – Lecce 2-2, 2° Giornata Serie A: viola avanti 2 a 0 a fine primo tempo grazie ai gol di Nico Gonzalez e Duncan, il Lecce pareggia nella ripresa con i gol di Rafia e Krstovic.

Fiorentina-Lecce, 2° giornata di Serie A

Il Lecce strappa un prezioso pareggio al Franchi contro la Fiorentina dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due gol.

I viola passano subito in vantaggio al 3° minuto con Nico Gonzalez, il raddoppio arriva al 24° con Duncan.

Il Lecce accorcia le distanze in apertura di ripresa con Rafia. Krstovic al suo esordio in maglia giallorossa entrato da pochi minuti segna il gol del pareggio al 77°.

Con questo pareggio entrambe le squadre salgono a 4 punti in classifica.

Sintesi di Fiorentina – Lecce 2-2:

Italiano manda in campo la sua Fiorentina con il 4-2-3-1 con Christensen in porta e davanti a lui Milenkovic e Martinez Quarta centrali con Dodò a destra e Parisi a sinistra. A centrocampo ci sono Arthur e Duncan. In attacco Beltran punta centrale supportato da Sottil, Bonaventura e Nico Gonzalez.

D’Aversa schiera il suo Lecce con il 4-2-3-1 con Falcone in porta e davanti a lui Baschirotto e Pongracic centrali con Gendrey a destra e Gallo a sinistra. I due di centrocampo sono Ramadani e Gonzalez. In attacco Strefezza punta centrale supportato da Banda, Rafia e Almqvist.

Highlights e Video Gol di Fiorentina – Lecce 2-2:

Tabellino di Fiorentina – Lecce 2-2:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur (27′ st Mandragora), Duncan (37′ st Infantino) ; Nico Gonzalez, Bonaventura (37′ st Kouame); Sottil (20′ st Brekalo); Beltran (20′ st Nzola). Allenatore: Vincenzo Italiano.

In panchina: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Ranieri, Mina, Kayode, Comuzzo, Amatucci, Kokorin.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (1′ st Dorgu); Ramadani, Gonzalez (1′ st Kaba); Almqvist, Rafia (27′ st Krstovic), Banda (45′ st Di Francesco); Strefezza (41′ st Blin) Allenatore: Roberto D’Aversa.

In panchina: Brancolini, Barbei, Venuti, Maleh, Helgason, Berisha, Corfitzen, Smajlovic, Burnete, Dermaku.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi (sezione di Livorno)

MARCATORI: N. Gonzalez 3′ (F); A. Duncan 25′ (F); H. Rafia 49′ (L); N. Krstović 75′ (L)

AMMONIZIONI: M. Pongracic 15′ 1T (L); V. Gendrey 54′ 2T (L); L. Martínez 59′ 2T (F); P. Chinazaekpere Dorgu 63′ 2T (L)