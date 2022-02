Video Gol Highlights Fiorentina-Lazio 0-3: Sintesi 5-2-2022

Video Gol e Highlights Fiorentina-Lazio 0-3, 24° Giornata Serie A: segnano Milinkovic-Savic e Immobile, autorete di Biraghi, espulso Torreira

La Lazio distrugge la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel posticipo serale della ventiquattresima giornata di Serie A, quinto turno del girone di ritorno.

Terzo risultato utile consecutivo per i biancocelesti, che si portano a quota trentanove punti grazie al settimo punto conquistato nelle ultime tre partite, in cui non ha subito reti.

Brutta sconfitta per i toscani, che arrivavano da due risultati utili consecutivi e quattro punti conquistati, ma anche da due pareggi e una sconfitta, con questa la seconda, nelle ultime cinque di campionato.

Sintesi di Fiorentina-Lazio 0-3

Tante clamorose sorprese nell’undici titolare di Vincenzo Italiano nella prima nell’era post Vlahovic. Lo squalificato Odriozola viene sostituito da Venuti in una linea a quattro completata da Milenkovic, Nastasic e Biraghi a protezione di Terracciano. A centrocampo tutto confermato con Duncan al fianco di Torreira e Bonaventura, ma l’attacco è assolutamente rivoluzionato con Cabral, invece di Piatek, Callejon e Sottil sulle fasce, invece di Nico Gonzalez, Ikone e Saponara.

Poche sorprese, invece, per Maurizio Sarri, orfano di Acerbi e del nazionale Akpa-Akpro. La grande novità è la presenza di Lazzari e Marusic insieme, con panchina per Hysaj, nella difesa completata da Patric e Luiz Felipe. A centrocampo confermato inaspettatamente Lucas Leiva con Milinkovic-Savic e Luis Alberto, solo panchina per Cataldi, mentre in attacco Zaccagni preferito a Felipe Anderson con Immobile e il rientrante Pedro.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono devote al possesso palla, ma difendono con ordine la propria metà campo, riuscendo spesso a ripartire in contropiede.

Da una parte, i padroni di casa si rendono pericolosi con Cabral, sul quale è bravissimo Strakosha; dall’altra, invece, il solito Immobile non trova la porta.

Ci provano anche Torreira e Bonaventura prima dell’ammonizione comminata a Lucas Leiva, mentre Terracciano deve alzare la saracinesca risultando decisivo su Pedro e Zaccagni e ancora lo spagnolo, che riceve poi il cartellino giallo, e Immobile più volte non trovano la giocata vincente.

Cambia radicalmente il copione del gioco nel secondo tempo, caratterizzato dal dominio degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco contro padroni di casa con poche idee.

Dopo un tentativo centrale di Torreira e il giallo a Bonaventura, al 52′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Milinkovic-Savic, su assist perfetto di Zaccagni.

Spazio ai cambi: dentro Nico Gonzalez, Castrovilli, Cataldi, Felipe Anderson e Hysaj, fuori Callejon, Duncan, Lucas Leiva, Pedro e Hysaj.

Così, dopo l’ammonizione di Lazzari e la conclusione di Nico Gonzalez, al 71′ minuto gli ospiti segnano il gol del raddoppio con Immobile, direttamente su rinvio di Strakosha, colpevole la difesa avversaria.

Entrano anche Basic, Ikone e Piatek al posto di Luis Alberto, Bonaventura e Cabral, ma gli ospiti chiudono i giochi calando il tris al 82′ minuto, autogol di Biraghi, che devia in rete la conclusione di Immobile, bravissimo a saltare anche il portiere.

Nel finale c’è ancora spazio per l’espulsione di Torreira al 85′ minuto per doppia ammonizione, la seconda per proteste, e un clamoroso errore sotto porta di Basic.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Lazio 0-3:

Tabellino di Fiorentina-Lazio 0-3

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6,5; Venuti 6, Milenkovic 6, Nastasic 4, Biraghi 5,5; Bonaventura 5,5 (31′ st Ikoné 5,5), Torreira 4, Duncan 5,5 (14′ st Castrovilli 6); Callejon 6 (14′ st Gonzalez 5), Cabral 6 (31′ st Piatek 5,5), Sottil 6,5 (43′ st Amrabat SV). A disp.: Dragowski, Martinez Quarta, Saponara, Maleh, Terzic, Kokorin, Igor. All.: Italiano 5



Lazio (4-3-3): Strakosha 6,5, Lazzari 6 (24′ st Hysaj 6), Luiz Felipe 6,5, Patric 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 7, Leiva 6 (14′ st Cataldi 6), Luis Alberto 6,5 (31′ st Basic 5,5); Pedro 6,5 (14′ st Felipe Anderson 6,5), Immobile 7,5, Zaccagni 7. A disp.: Reina, Adamonis, Jovane Cabral, Romero, Radu, Moro, Andre Anderson, Floriani. All.: Sarri 7



Arbitro: Orsato

Marcatori: 7′ st Milinkovic-Savic (L), 25′ st Immobile (L), 36′ st aut. Biraghi (F)

Ammoniti: Leiva (L), Pedro (L), Bonaventura (F), Torreira (F), Lazzari (l)

Espulsi: Al 40′ st Torreira per doppia ammonizione (gioco falloso e proteste)

