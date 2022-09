Video Gol Highlights Fiorentina-Juventus 1-1: Sintesi 3-9-2022

Video Gol Highlights Fiorentina-Juventus 1-1: al gol di Milik, nei primi minuti, risponde il pareggio di Kouame, in contropiede.

Juventus-Fiorentina 1-1: i bianconeri incappano nel terzo pareggio stagionale su cinque partite. Milik segna il secondo gol in altrettante partite, andando a sfruttare un cross di Kostic, ma non basta.

La Fiorentina pareggia in contropiede, con Kouame, lasciato colpevolmente in campo libero dalla retroguardia bianconera, completamente sguarnita.

Nel secondo tempo la squadra bianconera cala, come spesso le capita in questo inizio di stagione, e la Fiorentina sfiora il vantaggio in un paio di occasioni, con Barak e Jovic.

C’è molto da lavorare per Max Allegri, che si trova tra le mani una squadra in netto ritardo di condizione.

La sintesi di Fiorentina-Juventus 1-1

La Juventus parte subito forte e trova il vantaggio dopo 8 minuti: buono il cambio gioco tra le fasce, con Cuadrado che allarga a Kostic. Sul tiro-cross del serbo è Milik il più lesto ad intervenire.

La Fiorentina risponde con un tentativo di Maleh, al volo, deviato in corner da un difensore della Juventus.

Buona prima parte di gara da parte dei bianconeri: pur senza creare molte occasioni, la squadra di Allegri è ben disposta in campo e non lascia sbocchi agli avversari.

Ci prova la squadra di Italiano, con un sinistro che viene bloccato da Perin in controbalzo.

Di Maria conduce l’offensiva dei bianconeri sulla trequarti: pallone per McKennie appostato sulla destra. Lo statunitense pecca di altruismo, e cerca Kostic, invece di provare il tiro.

Sull’azione successiva la Fiorentina trova il pari: contropiede fulminante dopo una respinta di Terracciano su corner di Di Maria. Kouame si trova in campo aperto e non ha problemi a battere Perin.

Il gol dà coraggio alla Fiorentina: Sottil penetra in area dalla sinistra e viene atterrato da Cuadrado. Per l’arbitro non ci sono gli estremi del rigore.

Fiorentina ancora pericolosa, su azione d’angolo, con un colpo di testa di Jovic che non crea problemi a Perin.

I “Viola” si mantengono avanti sul finire del primo tempo, e si guadagnano un prezioso calcio di rigore: Paredes tocca con il braccio in area, e spinge Valeri ad assegnare la massima punizione.

Dal dischetto si presenta Jovic, ma Perin è bravo a deviare sul palo.

Allegri sostituisce Di Maria (non in condizioni perfette, si era detto alla vigilia) per De Sciglio a inizio ripresa.

La Fiorentina riprende subito ad attaccare: Barak ci prova, dentro l’area, ma centra Danilo.

La Juventus fatica a costruire e tenta la via del contropiede, ma la difesa viola chiude con interventi tempestivi,

I toscani continuano ad attaccare, e si rendono pericolosi con un colpo di testa di Jovic, alto di poco, su cross di Biraghi.

Juventus totalmente in affanno nel secondo tempo, con la retroguardia costretta a fare gli straordinari per contenere gli avanti viola.

La Fiorentina continua a spingere sulle fasce, ma prima De Sciglio, poi Alex Sandro fanno buona guardia sui cross delle ali viola.

La Juventus prova ad alzare il baricentro negli ultimi minuti, ma è ancora la Fiorentina, con un tiro di Amrabat dal limite, a mettere in pericolo Perin.

Le due squadre non riescono comunque ad andare ulteriormente in gol, e la gara finisce in pareggio.

Il tabellino di Fiorentina-Juventus 1-1

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh (Mandragora 62′), Amrabat, Barak (Zurkowski 79′); Kouame (Ikone 62′), Jovic (Cabral 79′), Sottil.

A disposizione: Cerofolini, Gollini, Gonzalez, Ikone, Mandragora, Martinez Quarta, Cabral, Ranieri, Saponara, Terzic, Venuti, Zurkowski.

Allenatore: Italiano

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado (Miretti 64′), Danilo, Bremer, Alex Sandro (Bonucci 78′); Kostic (Kean 64′), Paredes (Fagioli 83′), Locatelli, McKennie; Di Maria (De Sciglio 45′), Milik.

A disposizione: Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Miretti, Fagioli, Vlahović, Kean, Soulé

Allenatore: Allegri

Marcatori: 8′ Milik (J), 28′ Kouame (F)

Arbitro: Doveri (Roma Uno)

Ammoniti: Amrabat (F), Alex Sandro (J), Locatelli (J), Danilo (J)

Espulsi: