Video Gol Highlights Fiorentina-Inter 3-4: Sintesi 22-10-2022

Video Gol e Highlights Fiorentina-Inter 3-4, 11° Giornata Serie A: segnano Mkhitaryan, Jovic, Lautaro Martinez, Ikone, Cabral e Barella

E’ una vittoria pazza quella dell’Inter allo Stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina nel terzo ed ultimo anticipo del sabato dell’undicesima giornata di Serie A.

Terza vittoria consecutiva per i nerazzurri, che si portano a quota ventuno punti e dimostrano di aver ormai definitivamente superato le difficoltà del mese scorso.

Sconfitta probabilmente immeritata per i toscani, che hanno collezionato solo un punto in queste ultime quattro partite rimanendo a quota dieci punti in classifica.

Sintesi di Fiorentina-Inter 3-4

Out Castrovilli e Sottil per Vincenzo Italiano, che schiera Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi in difesa a protezione di Terracciano, con Duncan, Bonaventura e Amrabat in mediana, mentre in attacco giocano Nico Gonzalez, Kouame e Cabral.

Non ci sono Brozovic, Cordaz, Gagliardini e Lukaku per Simone Inzaghi, che punta su Acerbi, De Vrij e Skriniar davanti a Onana, sorpresa Dimarco e Darmian sulle fasce, così come Correa in attacco con Lautaro Martinez, mentre in mediana viene confermato Mkhitaryan con Calhanoglu e Barella.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi intensi. Si lotta su ogni pallone, ma a fare maggiormente possesso palla sono i padroni di casa contro ospiti perfetti in fase difensiva e letali in contropiede.

Partenza a razzo per gli ospiti, che al 2′ minuto sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Barella, bravo a sfruttare il contrasto vinto da Lautaro Martinez con Milenkovic.

Si fa male Nico Gonzalez, sostituito da Ikone, che subito si rende pericoloso con una bella giocata personale.

Ma al 15′ minuto gli ospiti raddoppiano con Lautaro Martinez con una bellissima azione personale al termine di un coast-to-coast.

Finalmente arriva la reazione dei padroni di casa, che si affidano alla personalità di Bonaventura, che propizia il fallo di Dimarco, ravvisato dal VAR, a causa del quale l’arbitro fischia calcio di rigore, trasformato da Cabral al 32′ minuto.

E’ guerra in un finale con tantissimi falli, le ammonizioni di Bonaventura, Acerbi e Dodò, e le occasioni di Dimarco e Biraghi.

Succede di tutto e di più nel secondo tempo, che inizia con un super Terracciano su Dimarco e con la sensazione che gli ospiti vogliano chiudere subito la partita.

Ma, dopo l’entrata in campo di Jovic per Duncan e le ammonizioni di Amrabat e Barella, al 60′ minuto i padroni di casa completano la rimonta pareggiano con un capolavoro di Ikone.

Entrano Dzeko, Gosens, Dumfries per Correa, Dimarco e Darmian, mentre Terracciano è fenomenale su Barella.

Al 73′ minuto gli ospiti tornano nuovamente in vantaggio con Lautaro Martinez, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Terracciano, ravvisato dal VAR.

Grandissima reazione da parte dei padroni di casa, che si rendono pericolosi con Kouame e Cabral nell’assalto successivo alla porta di Onana durante le sostituzioni che vedono coinvolti Venuti, Terzi, Barak e Bellanova subentrare al posto di Dodò, Biraghi, Amrabat e Lautaro Martinez.

Vengono ammoniti Milenkovic e Dumfries prima del nuovo pareggio dei padroni di casa firmato da Jovic al 90′ minuto, al posto giusto al momento giusto sulla sponda di Milenkovic sul calcio d’angolo di Terzic.

Ma al 95′ minuto gli ospiti vincono clamorosamente la partita con la clamorosa frittata di Venuti, che colpisce Mkhitaryan nel tentativo di rinvio sul cross di Barella.

Tabellino di Fiorentina-Inter 3-4

Marcatori: 2′ p.t Barella (I), 15’p.t. L. Martinez (I), 33’p.t. rig. Cabral (F), 15’s.t. Ikone (F), 28’s.t.rig. L. Martinez (I), 45’s.t. Jovic (F), 45’+5 s.t. Mkhitaryan (I)



Assist: 2’p.t. L.Martinez (I), 15’s.t. Kouame (F), 45’s.t. Milenkovic (F)



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodo (37’s.t. Venuti), Milenkovic, Quarta, Biraghi (37’s.t. Terzic), Bonaventura, Amrabat (37’s.t. Barak), Duncan, Gonzalez (8’p.t. ikone), Cabral, Kouame. All.: Italiano



INTER (3-5-2): Onana, Skriniar, De Vrij, Acerbi, Darmian (22’s.t. Dumpries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (22’s.t. Gosens), Lautaro (40’s.t. Bellanova), Correa (16’s.t. Dzeko). All.: Inzaghi



Arbitro: Valeri di Roma



Ammoniti: 35’p.t. Bonaventura (F), 35’p.t. Acerbi (I), 38’p.t. Dodo (F), 38’p.t. dalla panchina Inzaghi (I), 9’s.t. Amrabat (F), 11’s.t. Barella (I), 34’s.t. Milenkovic (F)