Video Gol Highlights Fiorentina-Inter 0-1 e Sintesi 28-01-2024

Video Gol e Highlights di Fiorentina-Inter 0-1, 22° giornata di Serie A: la decide Martinez che porta i nerazzurri in testa alla classifica.

Vittoria importantissima per i nerazzurri, tre punti che li proiettano in testa alla classifica, con un punto di vantaggio sui bianconeri ed una partita in meno.

La formazione di Italiano ha provato durante l’incontro, specialmente nell’occasione del calcio di rigore, sbagliato in maniera clamorosa da Gonzalez. Viola che rimane in un gruppone di squadre che lottano per l’ultimo posto in Champions League.

Fiorentina-Inter, 22° giornata di Serie A

Sintesi di Fiorentina-Inter 0-1 :

Parta bene la viola che crea apprensione in area nerazzurra. Al primo minuto, a causa di una disattenzione del portiere nerazzurro che sbaglia il suggerimento per Pavard. Bonaventura anticipa, serve NZola il quale si fa respingere il tiro dal portiere nerazzurro!

Lo stesso attaccante angolano ci riprova tre minuti dopo, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa milanese.

Verso il decimo arriva la risposta degli ospiti! Anche qui c’è un errore, questa volta del difensore viola Quarta che sbaglia il passaggio verso Ranieri. Martinez ne approfitta, s’invola verso la porta, ma trova la grande risposta di Terracciano!

Dopo una rete annullata alla formazione di casa per fuorigioco di Nzola, ecco che gli ospiti vanno vicini alla rete! Verso il quarto d’ora scatto sulla destra di Thuram, cross per Carlos Augusto che deve solo spingere in rete! Decisivo l’intervento di Faraoni a bloccare il tentativo del brasiliano!

VANTAGGIO DELL’INTER! Corner di Asslani sul primo palo, Martinez è bravo ad anticipare tutti e di testa batte Terracciano!

Padroni di casa che provano a reagire, portandosi in avanti. Prima ci prova Bonaventura, ma la sua conclusione viene deviata dai difensori nerazzurri, poi è la volta di Arthur, la cui conclusione viene spostata dalla sua traiettoria normale e bloccata senza difficoltà da Sommer.

Poco dopo la mezz’ora altra occasione per gli ospiti! Thuram effettua una sponda per Frattesi, il quale arriva alla conclusione. Terraciano è bravo e con attenti riflessi blocca il suo tentativo!

Un minuto più tardi grande parata di Sommer! Il portiere nerazzurro si supera deviando una conclusione a botta sicura di Bonaventura dentro l’area di rigore!

Nei minuti di recupero ci prova ancora Nzola che fa partire una conclusione dall’interno dell’area che viene respinta in maniera egregia dalla difesa nerazzurra.

Ripresa che parte con i nerazzurri che premono alla ricerca del raddoppio! Frattesi effettua un cross basso verso Martinez al centro. La conclusione dell’argentino viene sporcata in angolo da Martinez Quarta!

Ancora Martinez in contropiede, su assist di Frattesi. L’argentino, però, strozza di molto il diagonale e la palla viene bloccata da Terracciano senza difficoltà.

Verso il quarto d’ora della ripresa ancora l’argentino prova una conclusione di prima dopo un crossa basso e potente di Darmian. La palla, però, termina alta sopra la traversa!

Verso la metà della ripresa viene annullata una rete ai nerazzurri per posizione di fuorigioco di Mkhitaryan in partenza. L’azione è stata conclusa da Arnautovic.

Poco dopo la metà della ripresa occasione importante per i toscani! NZola si trova spalle alla porta, con l’occasione di servire Bonaventura, ma prova la conclusione che trova la decisiva deviazione di Pavard!

Poco dopo il settantesimo minuto mischia clamorosa in area interista, con Sommer che esce su NZola e commette fallo! L’arbitro concede il penalty dopo la revisione dell’accaduto al VAR! Calcio di rigore per i viola, che Gonzalez non trasforma! Si rimane sullo 0-1 per i nerazzurri!

Quando mancano meno di cinque minuti al termine una palla verso NZola che non vede Barak posizionato meglio, ma preferisce calciare in porta. La sua soluzione si è rivelata infelice, con pallone che viene deviato dalla difesa nerazzurra.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Inter 0-1 :

Tabellino di Fiorentina-Inter 0-1 :

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Parisi (89′ st MIlenkovic); Duncan (83′ st Mandragora), Arthur (46′ st Maxime Lopez); Ikonè (61′ st Gonzalez), Bonaventura, Sottil; Beltran (83′ st Barak). Allenatore: Italiano

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (83′ st Bisseck), De Vrij, Bastoni (60′ st Acerbi); Darmian (60′ st Dumfries), Frattesi, Asslani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram (60′ st Arnautovic), Lautaro (78′ st Sanchez). Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Gianluca Aureliano (Bologna)

Marcatori: 14° pt Martinez (I)

Assist: 14° pt Asslani (I)

Ammoniti: Bastoni (I), Jonathan Ikoné (F), Sommer (I), Pavard (I), Mandragora (F)

Espulsioni: –