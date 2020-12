Video Gol Highlights Fiorentina-Hellas Verona 1-1: sintesi 19-12-2020

Solo un pareggio su rigore tra Fiorentina e Hellas Verona allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel primo anticipo del sabato della tredicesima giornata di Serie A.

E’ il secondo pareggio consecutivo per i toscani, che provano a muovere la classifica ed allontanarsi dalla zona retrocessione, su cui attualmente hanno un vantaggio di quattro punti, momentanei in attesa delle altre partite.

I veneti rialzano la testa dopo la sconfitta del turno infrasettimanale, rimanendo a contatto con la zona che vale una qualificazione alle coppe europee, momentaneamente distante tre punti.

La sintesi di Fiorentina-Hellas Verona 1-1, 13° Giornata Serie A

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa vogliono puntare sul possesso palla, ma gli ospiti pressano in maniera asfissiante e ripartono con grande pericolosità.

E, infatti, al 7′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Veloso, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Barreca su Salcedo dopo diversi minuti di consultazione all’on field review del Var.

Ma i padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, prendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro ed attaccano a testa bassa la difesa degli avversari, rendendosi pericolosi con Vlahovic, la cui conclusione è imprecisa.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 19′ minuto, quando proprio Vlahovic riporta i padroni di casa in partita pareggiando, sempre su calcio di rigore, questa volta per fallo di Gunter, che in realtà va a sbatterci addosso dopo la spinta di Castrovilli, ritenuta non fallosa dall’arbitro.

Dopo questo inizio scoppiettante però la partita di addormenta sensibilmente, visto che i padroni di casa non riescono più a trovare spazi sulla trequarti, mentre gli ospiti non hanno la possibilità di ribaltare l’azione, visto che entrambe le squadre risultano compatte in fase difensiva.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa continuano a far girare la palla con buona qualità, ma con poca velocità, mentre gli ospiti si difendono compatti dietro la linea della palla, ripartendo con grande pericolosità in contropiede.

Dopo i tentativi imprecisi di Magnani e Amrabat, gli ospiti avrebbero la palla gol per passare in vantaggio, ma Dragowski è assolutamente salvifico sulla conclusione di Lazovic, tutto solo davanti al portiere, mentre è attento anche sul tiro di Ruegg.

Nel finale le due squadre continuano ad insistere con i soliti mezzi a disposizione, ma Milenkovic è poco cinico sugli sviluppi di un calcio piazzato e Dimarco non trova la porta da buona posizione.

Il tabellino di Fiorentina-Hellas Verona 1-1, 13° Giornata Serie A

Fiorentina-Verona 1-1 (primo tempo 1-1)

Reti: 8’p.t. Veloso (V), 19’p.t. Vlahovic (F)

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti (13’s.t. Lirola), Bonaventura (13’s.t. Callejon), Amrabat, Castrovilli (40’ s.t. Cutrone), Barreca (13’s.t. Biraghi); Ribery (38’s.t. Borja Valero), Vlahovic. All.Prandelli

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Gunter (5’s.t. Magnani); Faraoni, Tameze (25’ s.t. Ilic), Veloso, Dimarco; Zaccagni (33’s.t. Yeboah), Lazovic (25’s.t. Ruegg), Salcedo (1’s.t. Colley). All.Juric

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Ammoniti: 13’p.t. Bonaventura (F), 27’p.t. Di Marco (V), 32’p.t. Juric (V), 34’p.t. Ceccherini (V), 24’s.t. Igor (F), 30’s.t. Vlahovic (F)

