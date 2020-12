Video Gol Highlights Fiorentina-Genoa 1-1: sintesi 7-12-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Fiorentina-Genoa 1-1, 10° Giornata Serie A: la apre Pjaca dopo i gol annullati a Bonaventura e Destro, pareggio di Milenkovic all’ultimo secondo

Solo un pareggio tra Fiorentina e Genoa allo Stadio Artemio Franchi di Firenze al termine di una partita interminabile nel posticipo del Monday Night della decima giornata di Serie A.

Continua il momento di difficoltà per entrambe le squadre, che non vincono ormai da più di due mesi, con i viola che non trovano i tre punti da fine ottobre e i liguri addirittura da fine settembre.

La sintesi di Fiorentina-Genoa 1-1, 10° Giornata Serie A

E’ una partita molto tattica nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa hanno maggiore qualità, ma manca la giusta velocità anche a causa dell’ottima fase difensiva degli ospiti, molto compatti e bravi a chiudere tutti gli spazi.

Ci prova subito Pulgar ad impegnare Marchetti, mentre gli ospiti rispondono con Sturaro che obbligano Dragowski a stare attento, mentre Vlahovic e Ribery risultano clamorosamente poco cinici nel momento decisivo della conclusione a porta.

Succede di tutto in un secondo tempo davvero molto bello e divertente, visto che ad entrambe le squadre serve assolutamente una vittoria, quindi risultano meno passive e più reattive a centrocampo, provando in tutti i modi ad abbattere le fasi difensive avversarie.

Giocano molto meglio i padroni di casa, che ci provano con il solito Vlahovic e Bonaventura, ma non riescono proprio a trovare la pronta, mentre è il Var ad annullare la giocata vincente proprio di Bonaventura al 70′ minuto sulla sponda di Vlahovic sul cross di Amrabat.

Gli ospiti non riescono proprio ad alzare il baricentro, sono in completa balia dei padroni di casa, che provano a spingere sull’acceleratore sfiorando più volte il vantaggio ancora con Vlahovic, ma non è proprio serata, e i vari Amrabat e Biraghi, sui quali Paleari è attento.

Nel finale, però, gli ospiti finalmente non pensano solo a difendere, ma anche ad attaccare, prima vedendosi annullare la rete di Destro al 88′ minuto per posizione di fuorigioco.

Poi gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio al 89′ minuto con Pjaca, su assist proprio di Destro dopo il recupero palla su Borja Valero.

E, infine, dopo le occasioni di Destro e Eysseric, arriva il clamoroso gol del pareggio di Milenkovic al 98′ minuto, bravo a respingere in porta con un tap-in vincente la palla dopo il miracolo di Paleari su Eysseric.

Video Gol Highlights di Fiorentina-Genoa 1-1, 10° Giornata Serie A

Il tabellino di Fiorentina-Genoa 1-1, 10° Giornata Serie A

Fiorentina-Genoa 1-1 (primo tempo 0-0)

Marcatori: 44’s.t. Pjaca (G), 90’ s.t. Milenkovic (F)

Assist: 44’s.t. Destro (G)

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar (45’s.t. Koaume); Callejon (33’s.t. Eysseric), Castrovilli (41’p.t. Bonaventura), Ribery (33’s.t.Borja Valero); Vlahovic (33’s.t. Cutrone). All.Prandelli

Genoa (3-5-2): Marchetti (20’s.t. Paleari); Bani, Zapata (38’p.t Ghiglione), Masiello;Goldaniga, Lerager, Radovanovic (34’s.t. Behrami), Sturaro, Pellegrini; Shomurodov (20’s.t. Pjaca), Scamacca (34’s.t. Destro). All.Maran

Arbitro: Doveri di Roma

Ammoniti: 15’p.t. Pulgar (F), 46’p.t. Sturaro (G), 27’ s.t. Pellegrini (G)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

