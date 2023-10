Video Gol Highlights Fiorentina-Ferencvaros 2-2: Sintesi 5-10-2023

Video Gol e Highlights Fiorentina-Ferencvaros 2-2, 2° Giornata Gruppo F Conference League: segnano Varga, Cisse, Barak e Ikone

Solo un pareggio rocambolesco tra Fiorentina e Ferencvaros allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella seconda giornata del Gruppo F della fase a gironi di Conference League.

I toscani sono riusciti nella rimonta, dopo aver rischiato di perdere e male, ma un punto è sicuramente salutare per la classifica.

Sintesi di Fiorentina-Ferencvaros 2-2

Out Castrovilli, Dodò e Yerri Mina per Vincenzo Italiano, che schiera Kayode, Ranieri, Martinez Quarta e Biraghi in difesa davanti a Terracciano, in mediana Maxime Lopez, Bonaventura e Mandragora, in attacco Sottil e Beltran con Gonzalez.

Assente Halmai per Dejan Stankovic, che sceglie Makreckis, Mmaee, Cisse e Ramirez in difesa a protezione di Dibusz, in mediana Ben Romdhane con Siger e Abu Fani, mentre in attacco Zachariassen, Marquinhos e Varga.

E’ una partita davvero molto bella e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno un buon possesso palla, ma gli ospiti non si limitano a difendere e, anzi, sono bravissimi a ripartire in contropiede.

Il più pericoloso per i padroni di casa è il solito Bonaventura, mentre gli ospiti spaventano il portiere avversario con Marquinhos prima dell’ammonizione di Siger.

Al 25′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Varga, che trova il gol del vantaggio al termine di una bella azione corale di Zachariassen e Ben Romdhane.

Grandissima reazione da parte dei padroni di casa, che si riversano nella metà campo avversaria iniziando un vero e proprio assedio con Maxime Lopez e Bonaventura prima e Mandragora e Gonzalez poi.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Parisi per Biraghi, ma i padroni di casa sono sempre troppo confusionari in fase difensiva.

Al 50′ minuto gli ospiti segnano il gol del raddoppio con Cisse sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Momento di difficoltà per i padroni di casa, che rischiano di affondare quando Ben Romdhane colpisce il palo e Terracciano si supera su Ramirez tra i gialli a Mmaee e Varga.

Spazio a Barak, Kouame e Arthur al posto di Mandragora, Sottil e Maxime Lopez e sembra cambiare tutto per i padroni di casa, che trovano geometrie, velocità e qualità sulla trequarti.

Ci provano Bonaventura e Gonzalez prima del giallo a Ben Romdhane e del gol di Barak, che al 67′ minuto di testa sfrutta il perfetto cross di Parisi.

Entrano Owusu e Besic per Ben Romdhane e Abu Fani, ma in campo ci sono solo i padroni di casa, che continuano a macinare gioco ed occasioni con Gonzalez, Barak e Bonaventura, che esce per Ikone subito dopo l’ammonizione di Dibusz.

Al 79′ minuto viene annullata la rete di Gonzalez, tap-in vincente sulla respinta di Dibusz alla conclusione di Kouame, per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR.

Nel finale entrano Pesic, Civic e Abena per Varga, Marquinhos e Zachariassen, viene ammonito Gonzalez e Dibusz è attento su Kouame, prima del pareggio di Ikone al 95′ minuto.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Ferencvaros 2-2:

Tabellino di Fiorentina-Ferencvaros 2-2

Marcatori: 25’ Varga, 51’ Cissé, 66’ Barak, 90’+3 Ikoné



Assist: 25’ Ben Ramdahne, 51’ Abu Fani, 66’ Parisi, 90’+3 Nico Gonzalez



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi (46’ Parisi); Maxime Lopez (57’ Arthur), Mandragora (57’ Barak); Nico Gonzalez, Bonaventura (78’ Ikoné), Sottil (57’ Kouamé); Beltran. All. Italiano

Ferencvaros (4-3-3): Dibusz; Makreckis, Mmaee, Cissè, Ramirez; Ben Ramdahne (67’ Owusu), Siger, Abu Fani (67’ Basic); Marquinhos (82’ Civic), Varga (82’ Pesic), Zacharlassen (88’ Abena). All. Stankovic

Arbitro: Kamer



Ammoniti: 23’ Siger, 55’ Mmaee, 57’ Varga, 86’ Nico Gonzalez

Espulsi: