Video Gol Highlights Fiorentina-Empoli 1-0: Sintesi 3-4-2022

Video gol-highlights Fiorentina-Empoli 1-0: decide un gol di Gonzalez nella ripresa.

Fiorentina-Empoli 1-0: un gol di Gonzalez decide l’anticipo di pranzo della trentunesima giornata. La squadra di Vincenzo Italiano avvicina il quinto posto, a due punti dalla Lazio (che ha una gara in più).

Vittoria meritata per la squadra viola, che ha creato maggior numero di occasioni, e non ha lasciato che gli avversari si avvicinassero alla propria area nella seconda frazione.

L’Empoli, dopo un approccio propositivo, non riesce infatti a rendersi mai pericoloso. Rimasto in dieci per l’espulsione di Luperto, subisce la rete di Torreira proprio sulla conseguente palla inattiva.

La squadra di Andreazzoli incappa nella terza sconfitta nelle ultime cinque partite. La classifica, relativamente tranquilla, deve aver generato un po’ di rilassamento nella squadra toscana.

La sintesi di Fiorentina-Empoli 1-0

Inizio di gara con buoni ritmi da ambo le parti. L’Empoli fa buona pressione sui portatori di palla viola, che gestiscono il possesso.

Prima occasione sui piedi di Biraghi, che scarica un sinistro dalla distanza. Palla nelle mani di Biraghi.

Ancora la Fiorentina, con un colpo di testa di Milenkovic. Facile la presa per Vicario, ma l’Empoli fatica a rendersi pericoloso.

Si fa vedere Cabral, con un destro che però non impensierisce affatto Vicario. Andreazzoli perde Tonelli, sostituito da Ismajli, per infortunio.

L’Empoli prova ad aumentare i giri, ma è ancora la Fiorentina a sfiorare il vantaggio con colpo di testa di Torreira su cross di Duncan. Pallone messo in corner.

L’Empoli ha l’occasione di passare improvvisamente in vantaggio: Di Francesco approfitta di un’uscita sbagliata della retroguardia viola e insacca il pallone.

L’arbitro annulla per un fallo di Pinamonti su Terracciano.

I “Viola” tornano ad attaccare e si rendono pericolosi con Duncan: il tiro da fuori, deviato dalla difesa, diventa preda di Venuti, il cui sinistro finisce alto.

In chiusura di primo tempo è Cabral, lasciato solo in area di rigore, a tentare un destro al volo. Pallone in curva.

La Fiorentina approccia in modo aggressivo la ripresa: prima occasione per Gonzalez, pericoloso col sinistro, ma Vicario neutralizza.

La squadra di Italiano va in gol con Cabrlal, che trasforma un cross dalla sinistra di Saponara. L’arbitro annulla per fuorigioco dell’ex Empoli.

Luperto viene espulso, per doppia ammonizione, dopo aver commesso un fallo su Torreira, e lascia i suoi compagni in 10.

La partita si sblocca poco dopo: è lo stesso Torreira, su calcio piazzato dello stesso Saponara, ad insaccare il pallone con un colpo di testa.

Dopo il vantaggio, sono sempre i “gigliati” a mantenere l’iniziativa: Gonzalez si apposta in area, su traversone di Biraghi. Vicario esce in anticipo.

Saponara tenta l’azione personale con un destro dal limite, di poco al lato.

Castrovilli, sempre da fuori area, calcia di destro. Pallone di poco fuori.

Italiano si limita a mischiare un po’ le carte in tavola negli ultimi minuti.

La Fiorentina, approfittando della superiorità numerica, vince e si porta momentaneamente all’ottavo posto in classifica, con due punti in meno della Lazio, quinta.

Highlights e video gol di Fiorentina-Empoli 1-0

Il tabellino di Fiorentina-Empoli 1-0

EMPOLI (4-3-2-1) : Vicario; Stojanovic, Tonelli (Ismajli 28′), Luperto, Cacace; Zurkowski, Stulac (Asllani 61′), Bandinelli (Bajrami 77′); Henderson (Cutrone 61′), Di Francesco (Viti 61′); Pinamonti.

A disposizione: Ujkani, Furlan, Viti, Ismajli, Romagnoli, Fiamozzi, Verre, Bajrami, Asllani, Benassi, La Mantia, Cutrone.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenković, Igor, Biraghi; Castrovilli (Maleh 86′), Torreira (Amrabat 71′), Duncan; Saponara (Sottil 77′), Cabral, Nico Gonzalez.

A disposizione: Dragowski, Rosati, Martinez, Terzic, Nastasic, Amrabat, Maleh, Ikonè, Callejon, Sottil, Kokorin, Piatek.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Marcatori: 58′ Gonzalez (F)

Arbitro: Luca Massimi (Termoli)

Ammoniti: Torreira (F), Ismajli (E)

Espulsi: Luperto (doppia ammonizione, E)