Video Gol Highlights Fiorentina-Crotone 2-1: Sintesi 23-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Fiorentina-Crotone 2-1, 19° Giornata Serie A: la sblocca Bonaventura, raddoppia Vlahovic, segna Simy

La Fiorentina batte il Crotone allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel quarto ed ultimo anticipo del sabato della diciannovesima giornata di Serie A, ultimo turno del girone di ritorno.

Vittoria in uno scontro diretto per la salvezza per i toscani, che provano a cancellare la pesantissima sconfitta della scorsa settimana e l’eliminazione dalla coppa nazionale.

Brutta sconfitta per i calabresi, che si fermano dopo la vittoria di pochi giorni fa, che sembrava potesse rilanciare i pitagorici.

La sintesi di Fiorentina-Crotone 2-1

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono dietro la linea della palla, senza mai alzare il baricentro.

Dopo un tentativo di Biraghi, al 20′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con la bomba di Bonaventura, dopo la respinta di Reca sulla giocata di Castrovilli.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che continuano ad attaccare approfittando del momento per trovare il raddoppio al 32′ minuto con Vlahovic, su assist di Ribery, dopo l’ennesima super giocata di Castrovilli, di fatto chiudendo la prima frazione di gioco.

Non cambia il copione nel secondo tempo, visto che i padroni di casa sono molto bravi a gestire il risultato con un buon possesso palla, senza lesinare di attaccare, mentre gli ospiti provano anche a ribaltare l’azione.

L’unico ad impegnare Dragowski è Reca, mentre i padroni di casa si rendono ancora pericolosi con Bonaventura e Castrovilli.

Al 66′ minuto gli ospiti tornano in partita grazie al gol di Simy, su assist di Pereira, grazie ad un imperioso stacco di testa.

Nonostante il gol segnato e le speranze rinate, in realtà gli ospiti non riescono più a rendersi pericolosi e, anzi, rischiano di subire ancora un altro gol nelle occasioni di Milenkovic prima e Ribery e Pulgar poi.

Video Gol Highlights di Fiorentina-Crotone 2-1

Il tabellino di Fiorentina-Crotone 2-1

Marcatori: 21’p.t. Bonaventura (F), 32’s.t. Vlahovic (F), 21’s.t. Simy (C)

Assist: 32’p.t. Ribery (F), 21’s.t. Pereira (C)

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor (23’s.t. Quarta); Caceres, Castrovilli (41’s.t. Pulgar), Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Ribery (41’s.t. Borja Valero), Vlahovic (24’s.t. Kouame). All. Prandelli

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Luperto (41’s.t. Golemic); Pedro Pereira, Zanellato (32’s.t. Siligardi), Eduardo, Vulic (15’s.t. Benali), Reca; Messias (41’s.t. Rojas), Simy. All. Stroppa.

Arbitro: Piccinini di Forlì

Ammoniti: 4’p.t. Igor (F), 31’p.t. Zanellato (C), 41’p.t. Ribery (F), 38’s.t. Pereira (C)

