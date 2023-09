Video Gol Highlights Fiorentina-Atalanta 3-2: Sintesi 17-9-2023

Video Gol e Highlights Fiorentina-Atalanta 3-2, 4° Giornata Serie A: segnano Koopmeiners, Bonaventura, Martinez Quarta, Lookman e Kouame

La Fiorentina batte l’Atalanta allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A.

Vittoria al cardiopalma per i toscani, che riconquistano i tre punti dopo due partite, portandosi a quota sette punti in classifica, mentre i bergamaschi continuano ad alternare vittorie e sconfitte.

Sintesi di Fiorentina-Atalanta 3-2

Indisponibili Castrovilli, Ikone, Maxime Lopez, Yerri Mina e Pierozzi per Vincenzo Italiano, che schiera Parisi e Martinez Quarta in difesa con Dodò e Milenkovic davanti a Terracciano, sceglie Duncan in mediana con Bonaventura e Mandragora e conferma Brekalo in attacco con Gonzalez e Nzola.

Assenti Tourè e Vorlicky per Gian Piero Gasperini, che punta sul rientrante Toloi al fianco di Scalvini e Kolasinac in difesa a protezione di Carnesecchi, conferma Ruggeri e Ederson a centrocampo con Koopmeiners, De Roon e Zappacosta, mentre sceglie Lookman in attacco al fianco di De Ketelaere.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti provano a difendersi con ordine e compattezza e sfruttare la qualità sulla trequarti.

Dopo una doppia bella parata di Terracciano su Lookman e Koopmeiners, al 20′ minuto gli ospiti riescono a sbloccare il risultato proprio con l’olandese, che trova il gol del vantaggio su assist di De Roon.

Viene ammonito De Roon e i padroni di casa reagiscono con rabbia e grande determinazione, pareggiando al 35′ minuto con Bonaventura sugli sviluppi di un calcio piazzato di Gonzalez.

Gli ospiti accusano il colpo, si abbassano molto e vanno in completa balia dei padroni di casa, che vanno all’assalto della porta di Carnesecchi rendendosi pericolosi con Mandragora.

Nel finale al 45′ minuto i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con Martinez Quarta su assist di Duncan.

Anche il secondo tempo risulta divertente e spettacolare, con tantissime occasioni, continui capovolgimenti di fronte e giocate di altissimo livello.

Dopo una conclusione leggermente imprecisa di Gonzalez, al 53′ minuto gli ospiti pareggiano con Lookman, bravo a sfruttare il secondo assist di giornata di De Roon al termine di una bella azione di Ruggeri.

Spazio ai cambi: dentro Pasalic, Scamacca, Zortea, subito ammonito, Kouame, Arthur, Beltran, Biraghi e Adopo, fuori Lookman, De Ketelaere, Zappacosta, Gonzalez, ancora pericoloso con un’altra conclusione velenosa, Mandragora, Nzola, Dodò e Koopmeiners.

Al 76′ minuto, dopo una grandissima parata di Carnesecchi su Brekalo, i padroni di casa tornano in vantaggio con Kouame, lesto nello sfruttare un clamoroso errore collettivo degli avversari.

Nel finale c’è ancora tempo per Miranchuk e Barak, che subentrano per Ruggeri e Duncan, mentre anche Parisi prende un cartellino giallo e Brekalo sfiora il quarto gol.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Atalanta 3-2:

Tabellino di Fiorentina-Atalanta 3-2

Marcatori: 20’ Koopmeiners, 35’ Bonaventura, 45’ Martinez Quarta, 53’ Lookman, 76′ Kouamé



Assist: 20’ De Roon, 35’ Nico Gonzalez, 45’ Duncan



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo (74’ Biraghi), Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan (87’ Barak), Mandragora (63’ Arthur); Nico Gonzalez (63’ Kouamé), Bonaventura, Brekalo; Nzola (74’ Beltran). All. Italiano



Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta (59’ Zortea), De Roon, Ederson, Ruggeri (80’ Miranchuk); Koopmeiners (74’ Adopo); De Ketelaere (59’ Scamacca), Lookman (59’ Pasalic). All. Gasperini

Arbitro: Pairetto di Nichelino



Ammoniti: 34’ De Roon, 65’ Zortea, 87’ Parisi

Espulsi: