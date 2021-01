Video gol highlights Entella-Pisa 2-1: sintesi 22-01-2021

Risultato Entella-Pisa 2-1, 19° giornata Serie B: Brunori su rigore e Koutsoupias rimontano il gol toscano di Caracciolo e regalano ai liguri la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, nonché la quarta complessiva.

L’Entella sale a 17 punti e si porta fuori dalla zona retrocessione per la prima volta in stagione, mentre il Pisa manca la chance di avvicinarsi ai playoff.

I toscani dominano per quasi tutto il primo tempo premendo sin dall’inizio a caccia del gol, che arriva al 22°: la difesa di casa dimentica di marcare Caracciolo, che stacca in totale libertà e spedisce alle spalle di Russo, precedentemente intervenuto in due tempi su un’iniziativa Soddimo, il perfetto corner dalla destra di Gucher.

Il Pisa continua i suoi attacchi e, dopo una conclusione di Palomi respinta in angolo da Russo, al 28° raddoppia con l’altro centrale, Benedetti, lesto ad insaccare un tiro-cross di Soddimo sugli sviluppi di un altro corner. Ma il numero 33 viene considerato in offside dal guardalinee e Irrati annulla.

Al 41° il primo attacco ligure è fruttuoso: Benedetti è ancora protagonista, ma stavolta in negativo poiché è lui ad affossare in area Capello mentre questi prova a svettare per colpire di testa un traversone. Dal dischetto va Brunori, che spiazza Perilli e ripristina l’equilibrio.

La prima frazione termina, senza recupero, con un colpo di testa di Mazzitelli che non va lontano dallo specchio della porta.

La ripresa è meno entusiasmante della prima frazione, il che è tutto dire, anche se si apre con un salvataggio sulla linea di Gucher su Capello e un fallo di mano di Marin a pochi centimetri dall’area di rigore.

L’Entella, insomma, è rientrata con tutt’altro piglio e prova a portarsi in vantaggio riuscendovi solo al 78° con una bella azione condotta sulla fascia di sinistra, avviata da un colpo di tacco di Morosini per Brescianini che scarica verso Koutsoupias, che incrocia di prima intenzione e trova il suo secondo gol consecutivo.

Dopo che Koutsoupias coglie un clamoroso palo da posizione ravvicinata al minuto 86, il Pisa si risveglia improvvisamente e crea due chance con Marsura e Marconi, che impegnano severamente Russo con due conclusioni rasoterra molto pericolose.

E’ però troppo tardi: i liguri si chiudono e per il Pisa passare è complicato. Il match si conclude dopo cinque minuti di recupero, terminati con una punizione di Marsura che sorvola la traversa.

Migliori in campo Russo (6.5), che sventa alcuni pericoli in entrambi i parziali, e Caracciolo (6.5), che porta in vantaggio i suoi e cerca di guidare la difesa. Male Schenetti (5), non in gran serata, e Benedetti (5), che si vede annullato un gol, regala un rigore agli avversari e, infine, copre male in occasione del gol decisivo di Koutsoupias.

Entella (4-3-1-2): Russo; Cleur, Coppolaro, Poli, Costa (81′ Pavic); Koutsoupias, Brescianini, Settembrini (64′ Nizzetto); Schenetti; Brunori (89′ Cardoselli), Capello (64′ Morosini). Allenatore: Vivarini

Pisa (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, Marin (80′ Quaini), Mazzitelli; Soddimo (65′ Sibilli, 80′ Siega); Palombi (75′ Marsura), Vido (65′ Marconi). Allenatore: D’Angelo

Marcatori: 22′ Caracciolo, 42′ rig. Brunori e 78′ Koutsoupias

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Schenetti, Brescianini, Benedetti e Coppolaro

